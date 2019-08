Falso reporte de sujeto armado desaloja edificio en Estados Unidos

Este miércoles se desalojaron las oficinas del diario estadounidense USA Today, como respuesta a los reportes de la presencia de un hombre armado en las inmediaciones del medio.

En un video puede observarse a varias personas caminar lejos del inmueble ubicado en Fairfax County, Virginia.

Sin embargo, las autoridades locales, al no encontrar evidencia de alguna detonación, además de que no se ha localizado a ningún sujeto armado en las instalaciones ni cerca del lugar, calificaron el hecho como un falso reporte.

De acuerdo con el teniente del departamento de policía local, Eric Ivancic se recibió una llamada a las 11:56 horas reportando que un hombre armado había sido visto en el inmueble que alberga al medio, el edificio de Gannett, compañía a la que pertenece USA Today, así como en oficinas de otra variedad de edificios.

En la zona, se desplegó un operativo entre elementos de seguridad armados con rifles; ambulancias, e incluso un helicóptero. A través de redes sociales se recomendó la evacuación de dicha franja.



We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

