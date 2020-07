Facebook basa su negocio en albergar circos de odio: The Guardian (Foto Especial)

Desde su creación, Facebook ha estado del lado equivocado de la historia en cuanto a debate político se refiere, así lo asegura en su editorial el diario británico, The Guardian.

La red social, señala el diario, basa su modelo de negocio en "albergar circos de odio, embaucamiento y lavado de basura", lo que "al parecer, eso está bien para el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg".

La mala reputación que Facebook se está haciendo ha tenido consecuencias, como el boicot que orquestaron algunas de las marcas más grandes del mundo contra la red social por su negativa a prohibir el contenido racista y violento.

El respecto, en Gran Bretaña, la Cámara de los Lores calificó como un error permitir que las empresas de medios sociales crecieran sin obstáculos por la regulación.

"No se puede permitir que Facebook permanezca más allá de las restricciones aplicadas al resto de la sociedad", dice The Guardian.

En Gran Bretaña se ha propuesto obligar a Facebook a dar a los consumidores la opción de aceptar, o no, publicidad dirigida, exigiendo que las plataformas protejan a los usuarios y sancionen a aquellos que no lo hacen. Sin embargo, las autoridades británicas se han tardado en presentar a detalle dichas propuestas.

"El enfoque de no intervención de la empresa significa que no drenará su pantano de racismo, misoginia y conspiración" dice The Guardian refiriéndose a Facebook. .

En un discurso en octubre pasado, explica el diario , Zuckerberg había señalado polémicamente que los intereses de Facebook estaban alineados con los de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien se ha caracterizado por sus discursos de odio a las minorías.

Facebook, sin embargo, ha cedido ante las presiones y eliminó un anuncio de Trump que usaba un símbolo de la era nazi.

Facebook también comenzará a permitir que los usuarios estadounidenses opten por no ver anuncios políticos .

Sin embargo, en Gran Bretaña, Facebook se utiliza para difundir publicidad política falsa, asegura The Guardian.

Al respecto, el diario británico propone una solución: que toda publicidad política se transmita por televisión o radio hasta que empresas como Facebook cambien.