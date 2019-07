FaceApp y el temor que provoca en Estados Unidos

FaceApp es la aplicación móvil que durante los últimos días cobró gran relevancia en las redes sociales debido a un filtro que pronostica el aspecto que sus usuarios tendrán cuando sean viejos. Sin embargo, el congresista de Estados Unidos, Chuck Schumer, pidió que se investiguen los riesgos que el uso de la aplicación pueda tener, respecto al uso de datos e información personal.

Ello, a raíz de las "interrogantes" que la ubicación física de la compañía desarrolladora de la app sugiere. Wireless Lab, se localiza en el centro tecnológico Skolkovo, ciudad emplazada a 22 kilómetros de la capital de Rusia.

Por ello Schumer, quien es líder de la fracción demócrata en la Cámara Alta de EU, envió una carta tanto a la Comisión Federal del Comercio, así como al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que se esclarezcan los riesgos que advierte. A saber, si la firma rusa puede proveer datos de ciudadanos estadounidenses a terceras partes, "incluyendo potencialmente a gobiernos extranjeros".

"Sería profundamente preocupante si información personal sensible de ciudadanos estadounidenses fuera entregada a algún poder extranjero activamente involucrado en ciberhostilidades contra Estados Unidos", expuso el senador.

Se destaca que el Comité Nacional Demócrata hizo un llamado a los candidatos del partido que compiten en las elecciones primarias con rumbo hacia las presidenciales de 2020, a que borraran de inmediato la aplicación FaceApp de sus dispositivos móviles.

No obstante, de acuerdo con lo afirmado a The Washington Post por Yaroslav Goncharov, director ejecutivo de la rusa Wireless Lab, las autoridades del país de la Europa Occidental no tienen acceso a la información de los usuarios de la aplicación.

El directivo de Rusia asegura que las fotos tomadas por la app se dan de baja de los servidores tras 48 horas de su publicación.

Actualmente, la aplicación cuenta con más de 100 millones de usuarios de todo el mundo.



djh