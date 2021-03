Expertos en EU anuncian nuevas recomendaciones para personas vacunadas

WASHINGTON.- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicaron el lunes sus nuevas recomendaciones para las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus.

Anunciaron que esas personas pueden reunirse en interiores con otras personas vacunadas sin tener que usar máscaras, pero también aconsejando que sigan tomando ciertas medidas en lugares públicos.

La campaña de Estados Unidos para vacunar a toda su población adulta avanza a buen ritmo ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, ha emitido una autorización de uso de emergencia para las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Alrededor de 59 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna. Se calcula que 31 millones de habitantes del país han recibido ambas dosis, lo equivalente a alrededor del 9.2% de la población.





LAS NUEVAS MEDIDAS

Las nuevas recomendaciones fueron dadas a conocer el lunes por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Se reveló que solamente son validas para aquellas personas que han sido totalmente vacunadas. Por lo tanto, se requiere tener la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson o ambas dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna. Además, esto tendrá que haber sucedido hace por lo menos dos semanas.

Las personas que cumplan estos requisitos pueden juntarse "en pequeñas reuniones en el interior, sin necesidad de usar máscaras o distanciamiento físico", explicó. "Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú y un amigo, o tú y un familiar, están vacunados, pueden cenar juntos (sin) llevar máscaras, sin distanciarse. Puedes visitar a tus abuelos si te has vacunado y ellos también".

Walensky también explicó que es muy importante diferenciar a las personas que corren un alto riesgo de enfermedad grave o muerte de las que no.

"Los CDC recomiendan que las personas totalmente vacunadas puedan visitar a las personas no vacunadas de otro hogar en el interior, sin usar máscaras ni distanciamiento físico, siempre que las personas no vacunadas y cualquier miembro no vacunado de su hogar no corran un alto riesgo de contraer la enfermedad grave de Covid-19", añadió.

La directora de los CDC dijo que se considera que las personas no vacunadas no corren riesgo de padecer una enfermedad grave o de morir a causa de la Covid-19 si son menores de 65 años y no padecen ninguna enfermedad como cáncer, diabetes o cardiopatía.

También dio un ejemplo: "si los abuelos se han vacunado, pueden visitar a su hija y a su familia, aunque no se hayan vacunado, siempre que la hija y su familia no corran riesgo de enfermedad grave".

Sin embargo, las personas vacunadas aún deben llevar mascarilla y mantener la sana distancia cuando se reúnan con personas no vacunadas, que corren un riesgo más alto de sufrir complicaciones graves.

"Adoptamos este enfoque porque todas nuestras orientaciones se basan en garantizar la seguridad de las personas", dijo Walensky.

También explicó que las personas vacunadas que han estado en contacto con alguien infectado no necesitarán entrar en cuarentena ni que se les administre una prueba. Sin embargo, esto solo sucederá si son asintomáticos.

Los CDC continúan reajustando sus recomendaciones de viaje. Sin embargo, durante la conferencia, Walensky reiteró que la situación sigue siendo grave en Estados Unidos y alrededor del mundo.

"Por lo tanto, todas las personas, estén o no vacunadas, deben seguir evitando las reuniones de tamaño medio y grande, así como los viajes no esenciales, y cuando estén en espacios públicos deben seguir llevando una mascarilla bien ajustada, distanciarse físicamente y seguir otras medidas de salud pública para protegerse a sí mismos y a los demás", estableció.

Añadió que "las vacunas actuales contra la Covid-19 son muy eficaces para proteger a las personas vacunadas contra la enfermedad grave, la hospitalización o la muerte por la Covid-19".

Sin embargo, explicó que sigue existiendo un bajo riesgo de que "las personas vacunadas puedan infectarse con una enfermedad más leve o asintomática, y potencialmente incluso transmitir el virus a otras personas que no estén vacunadas".