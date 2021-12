Exgobernador de NY deberá devolver los 5.1 mdd que ganó por su libro sobre covid

NUEVA YORK.- La comisión del estado de Nueva York para asuntos éticos solicitó este martes al exgobernador Andrew Cuomo que renuncie a los aproximadamente 5.1 millones de dólares que ganó con la publicación de un libro sobre su gestión de la pandemia de la covid-19 en 2020.

La comisión, conocida como JCOPE por sus siglas en inglés, pidió a Cuomo —quien dimitió el pasado 10 de agosto a su cargo tras ser acusado de acoso sexual por varias empleadas y extrabajadoras suyas— que entregue este dinero a la Fiscalía del estado, informaron medios locales.

La redacción de este libro desató en su momento varias críticas después de que se conociera que en su redacción habían participado empleados de la oficina del gobernador y, sobre todo, tras la aparición de acusaciones contra el gobernador de haber maquillado la cifra de víctimas mortales por covid-19 en los geriátricos de Nueva York.

LA DECISIÓN

El pasado 16 de noviembre, la comisión determinó que cuando el gobernador solicitó permiso para escribir su libro no comunicó el título que llevaría y que recibió luz verde para escribirlo en el entendido de que lo escribiría "durante su propio tiempo, sin el uso de recursos ni personal del estado".

"Contrariamente a las declaraciones hechas en nombre del Gobernador Cuomo, y no reveladas a la Comisión, se utilizaron propiedad, recursos y personal del Estado, incluido personal voluntario, en la preparación, redacción, edición y publicación del libro", aseguró la comisión.

Su libro "American Crisis: Leadership Lessons from the covid-19 Pandemic" se publicó el pasado octubre. Según la declaración de impuestos hecha pública por el propio Cuomo, 1.5 millones se destinaron a gastos y al pago de impuestos, otro medio millón lo donó a la plataforma United Way para ayuda relacionada con la covid-19 y esfuerzos de vacunación e ingresó otro millón en un fondo cuyas beneficiarias son sus tres hijas.

El gobernador de Nueva York logró una considerable fama local por su gestión de la covid-19 y sus apariciones diarias ante las cámaras para hablar sobre la gestión de la crisis, lo que le llevó a ganar un premio Emmy Internacional, que le sería retirado tras su dimisión.

Según el diario The New York Times, el abogado de Cuomo aseguró que el gobernador no acatará esta decisión del comité, es decir, no devolverá las ganancias por el libro.

