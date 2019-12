Exesclava sexual de ISIS confronta al hombre que la violo durante 10 meses (Video)

La pesadilla de Ashwaq Haji Hamid, la mujer yazidi que fue raptada por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) cuando tenía 14 años y que tras su liberación y escape a Europa se encontró en las calles con su secuestrador, parece no concluir.

Con 20 años y ya de regreso a su hogar en Irak, la joven recibió la noticia de que el terrorista que la tomó por esposa a la fuerza y cuando era solo una niña había sido capturado por las autoridades. Se le dio la posibilidad de confrontarlo, y Ashwaq aceptó.

La secuencia fue filmada por la cadena de televisión iraquí Al-Iraqiya y recolectada luego por el Instituto de Investigación sobre Medios en Medio Oriente (MEMRI). En las imágenes puede verse al terrorista Abu Humam, vestido como prisionero, y frente a él a Ashwaq. En el medio, un periodista de la cadena.

"¿Por qué me hiciste esto? ¿Porque soy yazidí? Yo tenía 14 años cuando me violaste, la edad de tu hija, de tu hijo, de tu hermana", dice Ashwaq, conmocionada.

Los yazidíes, una minoría de origen kurdo asentada en su mayoría en el norte de Irak, fueron blanco de una enorme brutalidad por parte del ISIS cuando en 2014 ocupó la ciudad de Mosul y gran parte del país, imponiendo su "califato". Específicamente el grupo yihadista inició una campaña masiva de esclavización de mujeres yazidíes, que fueron luego vendidas o asignadas como esposas a sus combatientes.

De acuerdo con las autoridades, unas 6,400 yazidíes fueron secuestradas por el ISIS y solo se conoce el destino de la mitad de ese número, que pudieron escapar o fueron rescatadas. Además, 360,000 yazidíes abandonaron sus hogares escapando de los terroristas, que fueron finalmente derrotados en Irak en 2017, y 100,000 abandonaron el país.

"Destruiste mi vida. Me robaste todos los sueños. Pero ahora sabrás el significado del tormento, la tortura y la soledad", le dijo Ashwaq. Su conmoción fue tal en el momento de enfrentarlo que la joven se desmayó.

Abu Humam se enfrenta a una posible pena de muerte como castigo por sus actos, de acuerdo con la ley iraquí, y la joven yazidí se refirió a esta posibilidad en una entrevista realizada por Al-Iraqiya antes de su confrontación con el terrorista.

"Aún si me dejaran matarlo, yo no querría ensuciarme las manos con él, pero demando al gobierno que haga justicia. No solo por mí, ya que quién sabe a cuántas otras mujeres yazidíes violó después de mí", señaló.

JGM