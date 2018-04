Hablará de Trump

Ex modelo Playboy logra acuerdo para hablar de supuesto romance con Trump

La ex conejita de Playboy obtuvo los derechos sobre su vida y podrá hablar libremente de su supuesto romance con el presidente de Estados Unidos

REDACCIÓN 19/04/2018 02:52 p.m.

Karen McMcDougal obtuvo los derechos sobre la historia de su vida y ahora podrá hablar de Trump (Foto/ Web)

La ex conejita de Playboy, Karen McDougal, alcanzó un acuerdo con la revista National Enquirer para finalizar la demanda por los derechos de la historia del supuesto romance que sostuvo con el presidente de Estados Unido, Donald Trump.

Con el acuerdo, McDougal ya no estará obligada a ocultar la historia que fue comprada por la editorial y no publicada por Enquirer, en los meses previos a las elecciones estadounidenses de 2016.

La ex modelo declaró en un comunicado que con el acuerdo se le devuelven los derechos sobre la historia y la libra de un contrato del que, según dice, firmó con engaños, hace casi ya dos años.

"Me devuelve los derechos sobre la historia de mi vida y me libera de este contrato que me engañaron para firmar hace casi dos años".

Asimismo, también le avala quedarse con los 150 mil dólares, suma que la compañía editorial había pagado en 2006 por los derechos de la historia, la cual nunca fue publicada.

En tanto la compañía conservará el 10 por ciento de los derechos de la historia en caso de ser vendida a una tercera parte hasta un tope de 75 mil dólares.

ASÍ VA EL CASO DE LA ACTRIZ PORNO QUE DICE HABER TENIDO UN ROMANCE CON TRUMP

Esta es tan solo una de las dos batallas que encara Trump, sobre mujeres que afirman haber tenido un romance con el mandatario y silenciado por un acuerdo de confidencialidad.

El otro caso que involucra a Trump, es el de la ex actriz porno Stormy Daniels, quien está envelta en una demanda para romper su acuerdo de confidencialidad y poder hablar del supuesto romance con el mandatario estadounidense, por el que recibió de 130 mil dólares por parte de Michael Cohen, abogado del mandatario.

Cohen, quien también es investigado por el fiscal Especial, Robert Mueller, ya aceptó ante la corte haber ofrecido dinero a Daniels para que mantuviera en secreto el supuesto romance con el presidente.

Por su parte, American Media Inc. (AMI), propietaria de National Enquirer, publicó en una nota de prensa que estaba satisfecha del acuerdo logrado con la ex modelo de Playboy.

LEA TAMBIEN California y su tema pendiente en EU puede revivir en la era Trump Si fuera un país, California sería la sexta economía mundial, según un reporte de del Banco Mundial en 2016

LEA TAMBIEN Que siempre no, dice Trump a volver al TPP Una vez más el presidente de Estados Unidos contradice a su equipo, el cual había expresado que considerarían volver a dicho acuerdo comercial

Con información de El Mundo

cbl