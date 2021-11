Europa inicia restricciones por avance de variante ómicron

Diversos países de Europa se preparan tras la detección de ómicron, la nueva variante del coronavirus en África, mientras que en algunos ya se confirmó la presencia de ésta.

Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Eswatini y Sudáfrica pasaron a ser, además, "clasificados como áreas de muy alto riesgo" de coronavirus, lo que supone "una obligación de cuarentena" y el sometimiento a dos pruebas a los viajeros de estos países, y una de ellas debe ser de menos de 24 horas.

Los veintisiete países de la Unión Europea (UE) también acordaron el viernes por la tarde suspender los vuelos a los siete países africanos, informaron a EFE fuentes europeas. Asimismo, el Reino Unido también prepara medidas.

CONFIRMAN DOS CASOS ÓMICRON EN ALEMANIA

Dos pasajeros que aterrizaron el pasado 24 de noviembre en el aeropuerto de Múnich, procedentes de Sudáfrica, fueron confirmados, mediante PCR, como infectados con la variante ómicron del coronavirus, informó este sábado el Ministerio de Sanidad bávaro.

Tras conocer por la prensa las informaciones sobre la nueva variante, ambas personas pidieron que se analizara si en su caso se trataba de la misma.

El ministerio llamó a todas las personas que viajaron en el mismo vuelo a ponerse en contacto de inmediato con las respectivas autoridades sanitarias.

"Todas las personas que en lo últimos 14 días hayan estado en Sudáfrica deberían reducir inmediatamente sus contactos, someterse a un test PCR, explicitar su historial de viaje y ponerse de inmediato en contacto con el departamento de salud", agregó la portavozdel dicho ministerio en un comunicado.

El ministerio recuerda, además, que todas las personas que ingresen a Alemania procedente de uno de los ocho países catalogados ayer por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología como zonas de riesgo por variante del virus deberán guardar cuarentena de 14 días, también si está inmunizados.

Antes de abandonar la cuarentena deberán realizarse, además, un test PCR.

"Tenemos que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la nueva variante" tanto en Baviera como en Alemania, señaló la portavoz.

ÁMSTERDAM DETECTA 61 POSITIVOS A COVID EN VUELO DE SUDÁFRICA

Al menos 61 pasajeros llegados en dos vuelos procedentes de Sudáfrica han dado positivo en coronavirus en las últimas horas tras aterrizar en Ámsterdam.

El Instituto de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) aseguró este sábado que "presume" que la nueva variante Ómicron del coronavirus se encuentra en "varias de las personas" sometidas a PCR ayer tras aterrizar en dos vuelos procedentes de Sudáfrica y subrayó que los resultados definitivos se conocerán mañana.

"Se presume que la variante Ómicron se encontró en varias de las personas examinadas. El RIVM está llevando a cabo ahora análisis adicionales por medio del conocido como estudio de secuencia. Con estos análisis se puede determinar de forma definitiva la presencia de la variante Ómicron", subrayó el organismo neerlandés en un comunicado.

Un total de 624 pasajeros procedentes de Johannesburgo y Ciudad del Cabo fueron sometidos este viernes a pruebas de coronavirus, y los 61 que dieron positivo se encuentran ahora en cuarentena obligatoria en un hotel o en su domicilio, dependiendo de si residen solos o no, y pueden aislarse sin compartir casa.

Las muestras recogidas para estos test han sido enviadas al RIVM para su posterior análisis, y los resultados finales de todas las muestras sospechosas se esperan en el transcurso de este domingo.

Un portavoz del RIVM, Coen Berends, dijo en una explicación a la televisión pública NOS que "en una serie de pruebas rápidas, se encontró una anomalía en la llamada proteína de pico, que indica que se trata de una variante anormal del virus" y esto llevó a "sospechar fuertemente que es ómicron".

No obstante, un análisis de la secuencia del virus "debería proporcionar una respuesta definitiva" mañana sobre la cepa con la que estos pasajeros están contagiados.

A pesar de no tener los resultados definitivos, el RIVM publicó estas conclusiones preliminares para instar a los viajeros que hayan regresado de algún país del sur de África desde el pasado lunes a hacerse una prueba, incluso si no presentan síntomas de covid-19, e independientemente de si están o no vacunados.

Mientras investigan los resultados de los 61 pasajeros procedentes de Sudáfrica, las autoridades neerlandesas están tratando de localizar a aproximadamente 5 mil pasajeros que llegaron la última semana de algún país del sur de África para someterlos a una prueba de coronavirus.

Los servicios neerlandeses de salud municipal (GGD) buscan a las personas que aterrizaron en Ámsterdam desde el pasado lunes en vuelos procedentes de Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Zimbabue o Sudáfrica.

El Gobierno neerlandés declaró este viernes al mediodía la suspensión total de todos los vuelos procedentes de países del sur de África como una medida de prevención

REINO UNIDO BUSCA "GANAR TIEMPO"

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este sábado nuevas restricciones para combatir la variante ómicron del coronavirus, entre ellas llevar mascarilla en tiendas y el transporte público y que todos los viajeros se hagan un test PCR, y no de antígenos, a su llegada al Reino Unido.

El líder conservador, que antes del verano levantó todas las limitaciones en Inglaterra, subrayó, en conferencia de prensa, la importancia de "ganar tiempo", minimizando los contagios, hasta que los expertos determinen el efecto de la nueva variante, que, dijo, "parece transmitirse muy rápidamente" y "entre personas con la pauta completa de vacunación".

Johnson enfatizó que su Gobierno "no va a prohibir los viajes", pero a partir de ahora, y al menos hasta que se revisen estas normas dentro de tres semanas, las personas vacunadas que lleguen a territorio británico deberán hacerse una prueba PCR antes del fin del segundo día de su estancia y permanecer aisladas hasta que reciban un resultado negativo.

Hasta ahora, los vacunados procedentes de territorios autorizados solo debían hacerse un test de antígenos. Al margen de este cambio, la normativa se mantiene como hasta ahora para las personas no inmunizadas. Todos los casos positivos han de confinarse diez días.

Los familiares y allegados de aquellos que den positivo con la variante ómicron tendrán que hacer cuarentena estén o no vacunados, indicó Johnson en su comparecencia desde Downing Street.

FRANCIA SE PREPARA PARA AISLAR CASOS FUTUROS

El Ministerio francés de Sanidad indicó este sábado que los casos contacto de alguien que haya dado positivo o pueda estar contagiado con la variante ómicron del coronavirus deberán aislarse incluso si están vacunados.

"Toda persona contacto de riesgo de un caso posible o confirmado de la variante B1.1.529, independientemente de su nivel de vacunación, debe ser considerada como contacto de riesgo elevado y ser puesta en cuarentena", indica una circular recogida por los medios locales y enviada a los profesionales e instituciones sanitarias.

Actualmente en Francia, donde no se ha detectado ningún positivo de la ómicron, un caso contacto de alguien infectado solo debe aislarse, durante siete días, si no está vacunado, si tiene la pauta de vacunación incompleta o si está inmunodeprimido.

esc