EU sanciona a 5 funcionarios ligados a Nicolás Maduro

Estados Unidos emitió sanciones a cinco funcionarios de Venezuela, aumentando la presión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección es cuestionada por Washington.

Las sanciones apuntan a cinco personas: Rafael Enrique Bastardo Mendoza, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, Iván Rafael Hernández Dala, Hildemaro José Rodríguez Múcura y Manuel Salvador Quevedo Fernández, presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

