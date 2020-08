EU roza los 5 millones y Brasil los 3 millones de casos de covid-19

Los casos confirmados y muertes confirmadas de covid-19 en el mundo siguen al alza y los dos primeros lugares mundiales avanzan a gran velocidad luego de que este sábado Brasil y Estados Unidos rocen los 3 y 5 millones de casos respectivamente.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, registró este sábado 4 millones 968 mil 413 contagios confirmados y 161 mil 858 muertos.

Mientras que Brasil rebasó este sábado la barrera de los 100 mil muertos por coronavirus, casi cinco meses después de la confirmación del primer fallecimiento en el país, según datos oficiales divulgados por las Secretarías regionales de Salud.

Pandemia avanza en EU mientras se destruye la economía

California, con 549 mil 720 casos; Florida, con 526 mil 577; y Texas, con 491 mil 452 lideran en Estados Unidos los casos confirmados de covid-19; con respecto a los decesos, el estado que ha sufrido más fallecimientos por coronavirus es Nueva York, con 32 mil 768; seguido de Nueva Jersey, con 15 mil 869; y California, con 10 mil 221.

La crisis sanitaria ha causado un grave deterioro de la economía del país, que se hundió a un ritmo anual del 32.9 % en el segundo trimestre de 2020 y cayó el 9.5 % frente a los tres primeros meses del año, los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros.

El Departamento de Trabajo informó el viernes que la recuperación del mercado laboral se moderó en julio con la disminución del índice de desempleo del 11.1 % el mes previo al 10,2 %, mientras que se generaron 1.8 millones de puestos de trabajo.

La modesta mejoría refleja la gradual reapertura de la economía, golpeada por la pandemia, aunque 16.3 millones de estadounidenses siguen sin empleo.

Brasil, el vulnerable segundo lugar

De acuerdo con los datos oficiales, la tasa de mortalidad de la enfermedad en el país es de 47.4 por cada 100 mil habitantes.

En números absolutos, el estado brasileño más afectado es Sao Paulo, que contabiliza más de 600 mil positivos y casi 25 mil muertes y cuyas autoridades decidieron este viernes postergar la reapertura de las escuelas un mes más, hasta el 7 de octubre.

Según el Ministerio de Salud, el número de pacientes curados de la covid-19 se ubica ahora en los 2 millones 68 mil 394, lo que supone cerca del 70% del total de infectados.

Cinco estados del país -Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Río Grande do Norte- registran en este momento los mayores índices de contagios y de muertes por la covid-19.

Otras nueve regiones de Brasil muestran índices de estabilidad en el número de contagios y fallecimientos, mientras que en las 12 restantes el virus comienza a dar tregua.

fmma