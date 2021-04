EU: republicano pide renuncia de Matt Gaetz tras acusaciones de tráfico sexual

Tras acusaciones de tráfico sexual contra el representante de Florida, Matt Gaetz, su colega republicano de Florida, Adam Kinzinger, se convirtió en el primero en pedir su renuncia.

"Matt Gaetz tiene que dimitir", tuiteó Kinzinger el jueves por la noche, compartiendo un artículo del medio The Daily Beast acerca del asunto.

Varios medios también comunicaron que ya son dos los asistentes de Gaetz que renuncian tras las acusaciones en su contra.





¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

El diario The New York Times dio a conocer que Matt Gaetz, de 38 años, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestamente haber mantenido una relación sexual con una menor de 17 años.

Además, está acusado de pagarle un viaje, lo cual es una posible violación a las leyes de tráfico sexual del país.

Al parecer, las investigaciones forman parte de una investigación más amplia que involucra a un amigo cercano de Gaetz. The New York Times informó que se trata de Joel Greenberg, quien es recaudador de impuestos en un condado de Florida.

En agosto, Greenberg fue acusado de tráfico sexual de niñas de entre 14 y 17 años. Se enfrenta a otros 14 cargos federales, entre ellos, acoso, soborno y robo de identidad.

Hasta ahora, Gaetz ha negado las acusaciones en su contra y ha asegurado que estas son un intento de extorsión.

Durante una entrevista, dijo: "Definitivamente, en mis días de soltero, he proporcionado a las mujeres con las que he salido. Ya sabes, he pagado los vuelos, las habitaciones de hotel. He sido, ya sabes, generoso como compañero. Creo que alguien está tratando de hacer que eso parezca un delito cuando no lo es".

Desde entonces, ha tenido apariciones en medios y ha escrito columnas de opinión. En el diario Washington Examiner dijo:

"Los ciclos de escándalos en Washington son predecibles, y el sexo es especialmente potente en la política. Permítanme primero recordarles a todos que soy un representante en el Congreso, no un monje, y ciertamente no un criminal".

La campaña de Gaetz también ha aprovechado la situación para enviar peticiones de recaudación de fondos, alegando que el asunto es una campaña de los medios de información para dañar su imagen.

Además de estas acusaciones, varias fuentes revelaron que el congresista mostró fotografías de mujeres desnudas en su teléfono a otros legisladores y que presumió acerca de estas conquistas.





¿QUIÉN ES MATT GAETZ?

El republicano trabajó en la legislatura estatal de Florida durante seis años, antes de llegar al Congreso de Estados Unidos en 2016.

Desde entonces, se convirtió en uno de los más fieles aliados del expresidente Donald Trump.

En varias ocasiones, estuvo presente en sus eventos de campaña en Florida para las elecciones de 2020. También fue uno de los congresistas que se encargaron de esparcir los rumores de un supuesto fraude electoral tras la derrota de Trump en noviembre pasado.





