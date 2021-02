EU podría cancelar vuelos internos ante aceleración de contagios

Las mayores aerolíneas de Estados Unidos -país que, de acuerdo a la OMS, se vuelve en un foco central de la pandemia por la velocidad de los contagios- trazan un plan ante el caso potencial de suspender virtualmente todos los vuelos de pasajeros al interior del país, según informan fuentes oficiales al diario The Wall Street Journal; mientras las agencias federales también consideran esa medida y el sistema de tráfico aéreo continúa con su devastación ante la epidemia de coronavirus en dicha nación, donde hasta ahora se cuentan 44 mil 485 casos confirmados y 591 decesos.

En este sentido, tanto los transportistas como la Casa Blanca no han tomado decisiones finales, dijeron estos funcionarios del sector. Sin embargo, a medida que las aerolíneas luchan por mantener los aviones volando con un mínimo de pasajeros, se están considerando varias opciones.

Pero en medio de la rápida pandemia y las órdenes obligatorias de quedarse en casa para cerca de 80 millones de residentes en el país de las barras y las estrellas, ejecutivos de líneas aéreas, líderes de sindicatos de pilotos y funcionarios federales de transporte han señalado una reducción cada vez más brusca e inevitable de los horarios, de por sí ya diezmados en los vuelos de pasajeros.

Luego de que Donald Trump anunciara la cancelación de los vuelos internacionales hacia Europa durante 30 días, las aerolíneas estadounidenses ya han anunciado planes para reducir los vuelos nacionales hasta en un 40%. Antes de la pandemia, las aerolíneas estadounidenses operaban más de 8.4 millones de vuelos al año.

Por su parte, la Administración de Seguridad del Transporte informó que el flujo de pasajeros en sus puntos de control disminuyó más del 80% el pasado domingo frente al del mismo día del año anterior.

Ante ello, este lunes 23 se cancelaron miles de vuelos, en algunos casos porque los aviones no estaban lo suficientemente llenos como para justificar el viaje, además de que el número de pasajeros era de un solo dígito: como un vuelo que partió del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York con destino a Washington DC, que tuvo solo tres pasajeros. American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. cancelaron más del 40% de los vuelos programados el lunes, según Flightaware.com, un sitio de seguimiento de vuelos. Algunos funcionarios de las aerolíneas esperan que los aviones estén aún más vacíos a medida que avanza la semana.

De acuerdo con WSJ, los funcionarios de Airlines for America, la asociación comercial líder que representa a las aerolíneas nacionales, no respondieron de inmediato para hacer comentarios.

No obstante, las aerolíneas se están preparando para la posibilidad de que las emergencias de personal por contagio en las instalaciones de control de tráfico aéreo puedan agravar el problema y volver, así, imposible la operación en algunas partes del país.

Las torres de los aeropuertos en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago y el Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas permanecen cerradas después de casi una semana de limpieza.

TRUMP

Por su parte, el presidente Trump y sus asesores se han mostrado reacios a ordenar el cese de los vuelos comerciales en todo el país, mencionan algunas de las fuentes del diario estadounidense, en parte porque los aviones de pasajeros también transportan una gran parte del correo del país, así como envíos de carga esenciales.

Durante una conferencia de prensa televisada este lunes, Trump dijo que se inclinaba por levantar la orientación a nivel nacional para el "distanciamiento social" tal vez a finales de mes en un esfuerzo por salvar la economía. Si eso ocurre, incluso en partes limitadas del país, el gobierno podría estar menos inclinado a pedir un cierre general de los viajes aéreos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está considerando rebajar las medidas de su gobierno para frenar la propagación del covid-19 por el impacto negativo que están teniendo en la economía.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció que el 30 de marzo, cuando termine el periodo de 15 días que su gobierno impuso para implementar medidas, estudiará si mantiene ese mismo rumbo o toma una nueva dirección.

El presidente, sin embargo, puso énfasis en que las medidas de excepción "terminarán pronto" y que "el remedio (al covid-19) no puede ser peor que la enfermedad", al tiempo que reconoció que los números van a ser "malos" en los próximos días.

FAA

Por otro lado, la Administración Federal de Aviación (FAA por siglas en inglés), hasta ahora ha logrado lidiar con los cierres imponiendo restricciones temporales de vuelo, redirigiendo aviones y cambiando las responsabilidades entre las instalaciones de respaldo y los empleados.

Sin embargo, dentro de la agencia, crece la preocupación de que las nuevas infecciones de los empleados, especialmente en ubicaciones clave, puedan anular las opciones de contingencia existentes.

Después de disputas con la FAA, el sindicato que representa a los controladores ha negociado un acuerdo con la agencia que establece reglas básicas uniformes para desinfectar espacios de trabajo e identificar controladores potencialmente infectados.

Pero un memorando sindical enviado a los miembros en los últimos días indicó que la reducción de los niveles generales de personal para proteger a los empleados podría resultar en el cierre de algunas instalaciones de menor prioridad por un período de tiempo.

Otra opción para mantener los envíos de carga fluidos sería una decisión de la Casa Blanca de utilizar la Flota Aérea de la Reserva Civil, esencialmente aviones comerciales designados para ayudar al Pentágono con la logística y otras necesidades durante emergencias nacionales. Una vez activados por la Casa Blanca o el Pentágono, esos aviones podrían ayudar a transportar carga general, personal médico militar, equipo médico u otros suministros.





