EU ordena investigar violencia contra haitianos en la frontera

WASHINGTON.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ordenó este miércoles una "rápida" investigación acerca de la violencia empleada por agentes de la Patrulla Fronteriza contra los haitianos que han cruzado irregularmente en los últimos días la frontera con México.

Mayorkas comentó en una audiencia ante el comité de seguridad nacional de la Cámara de Representantes las polémicas fotografías sobre los hechos sucedidos este fin de semana cerca de la localidad de Del Río, en Texas.

"No reflejan quiénes somos como país ni reflejan a la Patrulla Fronteriza", aseveró el funcionario, que calificó la violencia empleada como "innecesaria".

En una de las imágenes se ve a un agente de la Patrulla Fronteriza, sobre un caballo, agarrar de la camiseta a un migrante, mientras aparentemente lo golpea con lo que parece un látigo, en la orilla estadounidense del Río Bravo.

EL TRATO DE LOS MIGRANTES

Mayorkas anunció una "investigación rápida y contundente", a la vez que informó que a los agentes implicados se les ha apartado de labores de seguridad relacionadas con la frontera y se centrarán en "tareas administrativas".

"Los hechos guiarán las acciones que tomemos. Vamos a ir hasta el final. Debemos llevar a cabo esta investigación de manera exhaustiva, pero rápida. Será completada en días"

"Los hechos guiarán las acciones que tomemos. Vamos a ir hasta el final. Debemos llevar a cabo esta investigación de manera exhaustiva, pero rápida. Será completada en días", agregó.

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado a los haitianos que no emprendan el "peligroso camino" hacia su país, después de que más de 13 mil migrantes, en su mayoría de ese país caribeño, cruzaran en los últimos días de forma irregular la frontera desde México.

En una rueda de prensa el lunes precisamente desde Del Río, Mayorkas reiteró que las fronteras de su país "no están abiertas" y que los migrantes "no deben emprender el peligroso viaje" hasta el linde.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha comenzado ya a deportar a los más de 13 mil migrantes que han llegado en los últimos días a esa ciudad texana.

