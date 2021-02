EU no tendrá vacuna segura contra covid hasta 2021, sentencia Fauci

El epidemiólogo del gobierno de Donald Trump, Anthony Fauci sentenció que, EU no tendrá una vacuna contra la covid-19 segura y efectiva sino hasta principios de 2021. (Foto: Pixabay)

NUEVA YORK.- Estados Unidos no tendrá una vacuna contra la covid-19 segura y efectiva sino hasta principios de 2021, sentenció el epidemiólogo del gobierno de Donald Trump, Anthony Fauci ante congresistas.

El Fauci, además, dudó de la veracidad de los avances para encontrar cura y vacuna para el coronavirus que han informado los gobiernos de Rusia y de China.

"Espero que los chinos y los rusos realmente estén probando la vacuna antes de administrar la vacuna a nadie", dijo Fauci, y agregó: "No creo que haya vacunas tan lejos de nosotros que tengamos que depender de otros países para obtenerla", publicó The New York Times.

En comparecencia para responder a dudas sobre la gestión de la pandemia en Estados Unidos, el epidemiólogo informó que más de 250,000 personas han expresado interés en registrarse para los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus e instó al público a inscribirse en www.coronaviruspreventionnetwork.org.

Sus comentarios se produjeron cuando el fabricante francés de medicamentos Sanofi anunció que había logrado un acuerdo de hasta 2.1 mil millones para suministrar al gobierno de los Estados Unidos 100 millones de dosis de su vacuna experimental contra el coronavirus, el mayor acuerdo anunciado hasta la fecha.

El acuerdo eleva la inversión de la administración Trump en proyectos de vacuna contra el coronavirus a más de 8 mil millones. Este extenso esfuerzo multiagencia, conocido como Operation Warp Speed, está apostando por múltiples vacunas, y un candidato a vacuna ya está en la tercera y última fase de los ensayos clínicos, dijo el Dr. Fauci.

Duda sobre hidroxicloroquina

Fauci también puso en duda un estudio, promocionado por Trump, realizado por el Hospital Henry Ford en Detroit que mostró un aparente beneficio para la hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria que el presidente Trump ha promocionado como un tratamiento para la covid-19. "Ese estudio es defectuoso", dijo Fauci.

(María José Pardo)