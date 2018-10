EU, en emergencia nacional por Caravana Migrante: Trump

REDACCIÓN 22/10/2018 08:17 a.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó a la Patrulla Fronteriza y al Ejército norteamericano ante la emergencia nacional que representan, según su perspectiva, los migrantes hondureños que avanzan en caravana hacia su país.

A través de una serie de tuits, el mandatario de la Unión Americana lamentó que la Policía y el Ejército mexicanos no pudieran frenar el avance de la caravana.

Aseguró además que entre los migrantes se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente.

Sadly, it looks like Mexico´s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

En otro tuit, aprovechó para recriminar al Partido Demócrata no votar para remediar lo que calificó como sus "patéticas leyes migratorias".

"Cada vez que vean una caravana, o personas que vengan ilegalmente, o que intenten venir ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias. ¡Recuerda las (elecciones) Intermedias! Tan injusto para los que vienen legalmente", lanzó Trump.

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

Asimismo, recordó que empezarán a reducir la ayuda que se les da forma habitual.

"Guatemala, Honduras y el Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente", escribió.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018

