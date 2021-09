EU aprueba tercera dosis de Pfizer para mayores de 65 años y otros casos

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos, el ente que regula la comercialización de fármacos, autorizó este miércoles una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los mayores de 65 años y también para mayores de edad en riesgo de salud o especialmente expuestos a la covid-19.

Esta decisión de la FDA llega en pleno debate en Estados Unidos sobre la necesidad de administrar una tercera dosis a toda su población y a nivel mundial sobre la idoneidad de hacerlo mientras otros países aún no tienen suficientes vacunas.

El comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) rechazó este viernes el plan para administrar una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 a la población general, como quería el Gobierno de Joe Biden.

El voto se saldó con 16 miembros a favor y 3 en contra.

Sin embargo, el comité sí aprobó una dosis de refuerzo para los mayores de 65 años y la población en situación de alto riesgo. Esta medida recibió el voto unánime de los expertos.

Hay que recordar que, Pfizer había solicitado la aprobación para las personas mayores de 16 años de este refuerzo, seis meses después de la segunda dosis.

Después de una prolongada discusión de varias horas, el panel consideró insuficientes los datos aportados por la farmacéutica acerca de la pertinencia de esta tercera dosis para la mayoría de la población.

"Esta es una gran decisión, no entiendo que tengamos que apresurarnos. No entiendo cuál es la razón por la que no podamos dedicar más tiempo a mirar los datos", indicó el doctor Paul Offit, del Centro de Educación de Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, durante el debate.

MJP