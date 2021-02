Estos son los estados de EU que permiten discriminar a comunidad LGTBI

En la actualidad, en Estados Unidos no hay una ley federal que ampare explícitamente a la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales) ante situaciones de discriminación laboral o de vivienda.

28 estados carecen de leyes estatales que impidan que una persona LGTBI sea despedida del trabajo o expulsada de casa por los dueños.

De ellos, 19 estados tienen algún tipo de legislación antidiscriminación en ámbitos diferentes al laboral o de vivienda.

Los otros nueve no contemplan ningún tipo de protección: no tienen leyes contra los crímenes de odio hacia las personas LGTBI ni contra el acoso o discriminación en la escuela, tampoco prohíben las terapias de conversión ni permiten el cambio de sexo en documentos oficiales como la licencia de conducir o el certificado de nacimiento.

En un mapa proporcionado por BBC Mundo, con fuente Human Rights Campaign, se puede observar que entre los estados que no prohíben la discriminación contra las personas LGTBI bajo ninguna circunstancia son: Alabama (AL), Carolina del Sur (SC), Dakota del Sur (SD), Georgia (GA), Michigan (MI), Misisipi (MS), Montana (MT), Oklahoma (OK) y Wyoming (WY).

En los otros estados, que tampoco penalizan la discriminación laboral o de vivienda, hay algunas salvaguardas:

- Alaska: Permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Arizona (AZ): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual y permite que se cambie el sexo en las licencias de conducir y certificados de nacimiento.

- Arkansas (AR): Tiene una ley contra el acoso a los estudiantes por orientación sexual e identidad de género.

- Carolina del Norte (NC): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género.

- Dakota del Norte (ND): Permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Florida (FL): Tiene una ley contra los crímenes de odio solo por orientación sexual.

- Idaho (ID): Permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Indiana (IN): Permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Kansas (KS): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual y permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Kentucky (KY): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual.

- Luisiana (LA): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual.

- Misuri (MO): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género y permite el cambio de sexo solo en las licencias de conducir.

- Nebraska (NE): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual.

- Ohio (OH): Permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Pensilvania (PA): Prohíbe las exclusiones de las compañías de seguros para la atención sanitaria a las personas transgénero y permite que se cambie el sexo en las licencias de conducir y certificados de nacimiento.

- Tennessee (TN): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual.

- Texas (TX): Tiene una ley contra los crímenes de odio por orientación sexual.

- Virginia (VA): Permite que se cambie el sexo solo en las licencias de conducir.

- Virginia Occidental (WV): Permite que se cambie el sexo en las licencias de conducir y certificados de nacimiento.

- Wisconsin (WI, en amarillo en el mapa): Es un caso especial porque tiene numerosas leyes contra la discriminación, también en el empleo o la vivienda, pero limitadas a la orientación sexual, excluyendo a las personas transgénero.

MJP