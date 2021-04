Estos estados de Estados Unidos vacunarán a turistas contra la covid-19

El plan de vacunación en Estados Unidos avanza de manera rápida, por ello, algunos estados decidieron aplicar la vacuna contra la covid-19 a personas que no residan de manera permanente como turistas.













De acuerdo con las autoridades, en algunos estados, las vacunas son abundantes y hay en casi todas las farmacias, centros de salud, supermercados, Walmart y centros de vacunación en todo el país.

"No hay restricción de ciudadanía o residencia aquí. Nos trataron como a cualquier otra persona en lo que respecta a la residencia ", dijeron para un medio local Snowbirds Will y Mona Presley de Ontario, Canadá quienes ya han recibido la primera dosis y están programados para la segunda.

Sin embargo, Travel Off Path no recomienda viajar a los Estados Unidos sólo para recibir una vacuna debido a que implica el gasto del hospedaje, el tiempo que se debe esperar la segunda dosis y algunos requisitos extra.

Por ello, esta opción es recomendable, según las autoridades, a quienes no tengan la opción de regresar a casa en este momento debido a la pandemia.

Primero hay que identificar si el estado en el que se encuentra requiere residencia para la vacunación debido a que no todos los estados están vacunando a los no residentes.

(Foto: EFE)

Estados que permiten que los no residentes reciban la vacuna Covid-19:

- Arizona

- Luisiana

- Texas

En el caso de Arizona, las personas mayores de 16 años de edad ya pueden recibir la vacuna, lo único que deberá proporcionar es una identificación emitida por el gobierno, como un pasaporte, para demostrar su edad.

"El lugar de residencia permanente no determina si alguien puede vacunarse en Arizona. Consulte los detalles del lugar de vacunación para conocer los requisitos adicionales de identificación y residencia, ya que los lugares de vacunación del condado pueden restringir las citas a los residentes del condado", se lee en el "Portal del Paciente" del Departamento de Salud de Arizona.

De igual manera, en el condado de Maricopa, los "visitantes de invierno o residentes temporales" son elegibles para recibir la vacuna.

Mientras que en Luisiana, el gobernador anunció que a partir del 29 de marzo, todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para la vacuna contra la covid-19.

"Basándonos en las dosis que tendremos disponibles la próxima semana, ahora es absolutamente el momento de expandir la elegibilidad para vacunas lo más ampliamente posible, que es para todas las personas de 16 años o más en Louisiana", declaró el gobernador John Bel Edwards.

Según el Departamento de Salud de Luisiana , no existen requisitos de residencia en Luisiana para recibir la vacuna.



En Texas, el Departamento de Servicios de Salud, dio a conocer que el mismo día, 29 de marzo, todas las personas mayores de 16 años podrán vacunarse y tampoco existe ningún requisito de residencia o ciudadanía.

"No hay requisitos de residencia o ciudadanía para recibir una vacuna COVID-19, y no se requiere un número de seguro social", aseguró el departamento se salud del estado, "Texas Health and Human Services".

Finalmente, para todos los demás tipos de vacuna, las personas no residentes tendrán que permanecer en los Estados Unidos entre 3 y 4 semanas para recibir la segunda dosis.

(Ameyaltzin Salazar)