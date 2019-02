Esto le respondió Trump a Spike Lee tras discurso contra racismo

Al presidente de Estados Unidos Donald Trump, no le justo el discurso que dio ayer el ganador del Oscar al Mejor Guion Adaptado, Spike Lee.

Puedes leer: Fiscalía de EU planteó destitución de Trump

Esta mañana a través de Twitter, Trump arremetió contra el director estadunidense Spike Lee de su "golpe racista contra él".

"Sería bueno que Spike Lee pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto para hacer un golpe racista contra su presidente", escribió Trump.

El mandatario se jactó de "hacer más por los afroamericanos que cualquier otro presidente", con reformas de justicia penal, tasas de desempleo más bajas y recortes de impuestos.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!