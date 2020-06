Este es el plan de Joe Biden para reabrir la economía de EU

El ex vicepresidente Joe Biden, quien aspira a ser candidato presidencial demócrata, reveló el jueves un plan de ocho partes para reabrir la economía y culpó al presidente Trump por el manejo del asunto.

"Trump ha tenido básicamente un plan de un punto: abrir negocios, simplemente abrir", dijo Biden en un evento de mesa redonda en Filadelfia. "Pero no hace nada para mantener a los trabajadores seguros y mantener a las empresas abiertas. Y en segundo lugar, ha hecho muy poco para generar la confianza del consumidor".

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE BIDEN?

El plan de Biden exige que el gobierno federal proporcione pruebas periódicas para todos los que regresen al trabajo y garantice la disponibilidad de equipos de protección personal.

Garantizaría la licencia por enfermedad remunerada para todos los trabajadores que contraen covid-19, y pide a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que establezca y aplique un estándar temporal para proteger a los trabajadores.

El plan también aborda cuestiones como el seguimiento de contactos, la protección de las personas que son más susceptibles al virus, el apoyo a las pequeñas empresas y la reapertura de las escuelas.

Biden también prometió que los trabajadores y los sindicatos "tendrían voz" en cualquier plan de reapertura presentado por el gobierno federal.

El político demócrata reiteró contratar a un zar de las vacunas que estaría a cargo de asegurar una accesibilidad a todo el que la necesite.

Además, prevé crear una fuerza laboral nacional de rastreo de contagios y lanzar un programa de "seguridad para los compradores", diseñado para aumentar la confianza del consumidor, que esencialmente identificaría y certificaría a las empresas que cumplieron con los criterios de pruebas de covid-19 entre otras medidas.

PREOCUPA QUE TRUMP NO SE SALGA DE LA CASA BLANCA

El miércoles, Biden dijo en una entrevista que su principal preocupación es que el presidente Donald Trump tratará de "robarse" las elecciones de noviembre o se niegue a dejar la Casa Blanca si pierde.

"Mi mayor preocupación: este presidente va a tratar de robarse esta elección", dijo Biden en el programa "The Daily Show with Trevor Noah", "Es un tipo que dijo que todas las boletas por correo son fraudulentas, mientras se sienta en su oficina y escribe su boleta por correo para las primarias".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca acusó a Biden de "traficar teorías de conspiración". Kayleigh McEnany dijo que estaba adoptando "una proposición ridícula".

No obstante Biden indicó que las fuerzas armadas pudieran intervenir para garantizar una transición política pacífica.

"Estoy absolutamente convencido de que lo sacarán de la Casa Banca con gran presteza", dijo el ex vicepresidente.

Biden ha insinuado previamente que la posición de Trump a los votos por correo pudiera trastornar las elecciones en noviembre. "Este presidente, recuerden lo que digo, va a tratar de aplazar las elecciones de alguna manera", dijo en un evento de recaudación de fondos en abril.

BIDEN QUIERE MOVILIZAR A JÓVENES Y NEGROS...

La esperanza de la campaña de Biden es que el movimiento espoleado por la muerte de Floyd convenza de acudir a las urnas a los jóvenes que inundan las calles y a los afroamericanos.

Pero Biden apenas despierta entusiasmo entre los votantes de 18 a 29 años, que respaldaron mayoritariamente en las primarias a su principal rival, el senador progresista Bernie Sanders.

En cuanto a los afroamericanos, a muchos les preocupa el pasado de Biden como autor de una ley contra el crimen de 1994 que contribuyó a reforzar el problema actual de encarcelamiento masivo en EU, que afecta de forma desproporcionada a negros y latinos.

...PERO NO CONVENCE DEL TODO A LOS MANIFESTANTES

"No creo que la campaña de Biden esté en una posición tan buena como creen respecto a los votantes negros", afirmó el presidente en Nueva York del grupo "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"), Hawk Newsome.

En 2016, Newsome decidió no votar en las elecciones presidenciales porque la candidata demócrata, Hillary Clinton, "no hizo nada" que le "inspirara", pero cree que esta vez sí se pronunciará porque no puede soportar "la idea de cuatro años más de Donald Trump".

Sin embargo, cree que Biden "no ha aceptado una plataforma que apele a la gente negra" y, aunque quiere que elija a una mujer afroamericana para la Vicepresidencia, cree que quienes apoyan el movimiento BLM no verían con buenos ojos la selección de la senadora Kamala Harris, debido a su historial controvertido como fiscal en California.

"Mucha gente sabe que (Biden) ha actuado en contra de los negros en el pasado, así que tendrán que elegir entre el menor de dos males", resumió Newsome.

Esa falta de entusiasmo por el candidato demócrata puede repercutir en una menor participación que, si se produce en estados clave y no se compensa con la movilización de otros grupos demográficos, podría favorecer a Trump.