"¡Estás viva!": la emocional reunión de dos hermanas ucranianas

Una mujer ucraniana finalmente se reunió con su hermana, después de que fueran separadas al comienzo de la invasión por parte de Rusia.

Ambas compartieron un emotivo abrazo en la ciudad de Bucha, en medio de los escombros que dejaron las tropas rusas el fin de semana anterior. El momento fue captado por cámaras y le dio la vuelta al mundo, luego de ser compartido por medios como los británicos The Daily Mail y The Daily Telegraph.

Vladyslava Liubarets llevaba 42 días sin ver a su hermana, al estar en partes opuestas de un refugio.

"Estuvimos en un sótano por 35 días. Hubo bombardeos entonces", explicó Vladyslava a los medios. "A veces no había agua, a veces no había comida. No siempre había luz".

"No había información, los teléfonos no servían. Había disparos todo el tiempo", recordó. "Los niños tenían frío, los abrazaba muy seguido. Les dije que todo estaría bien y que los soldados ucranianos vendrían".

Al ver a su hermana, Vladyslava dijo: "Esta es la primera vez que nos vemos y hoy es la primera vez que nos escuchamos".

LA MATANZA EN BUCHA

Las autoridades de Ucrania dieron a conocer que encontraron más de 400 cadáveres en las calles de Bucha durante el fin de semana pasado, luego de la retirada de las tropas rusas. Algunos de los cuerpos tenían las manos amarradas en la espalda.

Consideran que los hechos de Bucha son solamente algunos de los crímenes de guerra que ha cometido Moscú durante la invasión, por lo que buscan reunir pruebas.

"Tenemos informaciones de que el número de víctimas podría ser mucho más alto del estimado hasta ahora", aseguró el presidente del país, Volodimir Zelenski. Agregó que "más de 300 personas de pie" fueron "torturadas, maniatadas o tiroteadas en la nuca" en Bucha.

Y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, señaló que lo que sucedió en la ciudad es "la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".

ACV