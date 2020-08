Estallan peleas de pasajeros por cubrebocas en aviones

LOS ÁNGELES.- Las diferentes opiniones respecto al uso de cubrebocas durante la pandemia del coronavirus siguen latentes, sobre todo, al momento de tomar un avión, y como prueba de ello esta la experiencia que Stephanie Scherrer le narró a CNN cuando por fin se animó a tomar un vuelo de regreso a su casa.

Stephanie Scherrer se estaba preparando para su vuelo de dos horas de Southwest Airlines desde Denver, Colorado hasta su casa en Los Ángeles, California. Su cara estaba cubierta, su desinfectante de manos estaba listo, había limpiado los asientos y sus dos hijos también estaban enmascarados luego de pensar por mucho tiempo tomar ese vuelo, contó a CNN.

Scherrer, una consejera de la escuela secundaria, había pensado mucho si se sentía segura al volar durante la pandemia de covid-19, investigando rutas de manejo y estudiando detenidamente las políticas de las aerolíneas. Pero la tranquilizó la regla de máscara obligatoria de Southwest, además de su promesa de mantener abiertos los asientos del medio.

El avión había abandonado la puerta de embarque cuando Scherrer dice que vio una conmoción varias filas más adelante: una azafata se enfrentaba a un hombre y una mujer que se negaban a usar máscaras faciales.

"Lo escucho decir: 'Bueno, habrá muchas demandas", le dijo Scherrer a CNN.

El asistente de vuelo, dice Scherrer, reiteró las reglas y la pareja continuó negándose a cumplir. "Me enojé porque siento que la gente usa máscaras por mi seguridad. Yo llevo una para ellos", expresó Scherrer.

Lo siguiente que supo fue que el avión regresaba a la puerta.

En ese momento, la gente empezó a enojarse, porque creo que se dieron cuenta de que no estábamos despegando a tiempo, porque tenían que ocuparse de esto

Scherrer recordó que un empleado de Southwest abordó el avión y comenzó a hablar con los pasajeros en cuestión.

Y tan pronto como eso sucedió, abrió las compuertas de otras personas que decían: 'No puedo creer que hayas sido tan grosero. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste ponerte una máscara?' Otras personas decían: 'Sí, podría perder mi vuelo de conexión'





Scherrer no podía escuchar todo lo que sucedía, pero podía ver que las cosas iban en aumento. Sacó su teléfono celular y comenzó a registrar el incidente.

En su video, proporcionado a CNN, se escucha a un pasajero decir que no usarán una máscara porque "va en contra de mi derecho constitucional".

La situación concluyó con el representante de Southwest pidiendo a la pareja que desembarcara. Una vez que desembarcaron, los pasajeros restantes aplaudieron a la tripulación aérea y Scherrer exhaló un suspiro de alivio.

Pasajeros agresivos

En la primavera, cuando los bloqueos inducidos por covid-19 afectaron a los Estados Unidos y Europa, muchos aviones volaban a una capacidad severamente reducida debido a que se cancelaron los planes de viaje y la gente se retiró a sus hogares.

Pero este último fin de semana, la Administración de Seguridad del Transporte de EU informó que el tráfico en los puntos de control de seguridad del aeropuerto había alcanzado un nuevo récord, cruzando 800,000 por primera vez en la pandemia.

Todavía es mucho menos que antes, solo representa el 31% de las cifras equivalentes de 2019, cuando registraron más de 2.6 millones de personas el mismo día el año pasado. Pero las cifras sugieren que los pasajeros están regresando a los cielos y las aerolíneas, en medio de informes de incertidumbre laboral y temores continuos sobre la propagación del coronavirus, están tratando de operar una experiencia lo más fluida y sin complicaciones posible.

Antes de la pandemia, muchos pasajeros ya encontraban estresante los viajes aéreos. Conexiones perdidas, retrasos, aviones cada vez más ocupados, todo ello se suma a una mayor ansiedad. Y en los últimos años se han visto episodios más visibles de furia aérea, un término utilizado para el comportamiento perturbador y rebelde de los pasajeros que se vuelven agresivos con la tripulación aérea, se niegan a cumplir con las regulaciones de vuelo, pelean con otro piloto o incluso, en el caso más extremo, tratando de entrar en la cabina de vuelo o abrir la puerta de salida de emergencia.

Los datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sugirieron que los incidentes que involucraban a pasajeros rebeldes estaban aumentando antes de la pandemia. Las últimas estadísticas disponibles, de 2017, indicaron un promedio de un incidente por cada 1,053 vuelos. En 2016, la IATA informó un incidente por cada 1,434 vuelos.

Sin embargo, los datos no son completos: no todas las aerolíneas globales forman parte de IATA, y no se registrarán todos los incidentes. Además, la Administración Federal de Aviación, que compila estadísticas de vuelos en EU, sugiere que las cifras se redujeron de 2018 a 2019. Pero una cosa es segura, ahora que casi todo el mundo lleva un teléfono inteligente, hemos visto más y más videos de pasajeros peleando en las redes sociales, lo que ha atraído más atención al problema.

Covid-19 ha cambiado la cara de los vuelos, con las tensiones entre los pasajeros posiblemente más altas que nunca debido a los temores que rodean al virus. Las nuevas regulaciones, como las mascarillas obligatorias, se suman ahora a la lista de posibles puntos de conflicto.

Caso American Airlines

Allie Malis es asistente de vuelo de American Airlines y representante de asuntos gubernamentales en la Association of Professional Flight Attendants, un sindicato que representa a la tripulación aérea de American Airlines le dijo a CNN que, "volar ha cambiado totalmente".

Hemos cambiado nuestras políticas; nos preocupa la seguridad. Nos preocupa la seguridad laboral

Sin embargo, reconoció que, "la mayoría de los incidentes de mala conducta de los pasajeros en los aviones se han relacionado con cubrimientos faciales y máscaras".

Malis señaló que la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales ha estado abogando por máscaras en los aviones desde enero, cuando covid-19 apareció por primera vez en China.