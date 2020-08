Estallan contagios en universidades de EU mientras sancionan a alumnos

ALABAMA/NUEVA JERSEY.- ¿Cómo lograr que los estudiantes cooperen con las nuevas medidas sanitarias? Esa es la pregunta que se hacen las autoridades educativas de Estados Unidos luego del creciente número de nuevos casos de covid-19 en los campus de todo el país.



La Universidad de Alabama informó que más de 550 personas, la mayoría de ellos estudiantes, dieron positivo por el coronavirus desde que comenzaron las clases hace una semana.

Lo anterior, pese a que muchos estudiantes parecen estar siguiendo las pautas de distanciamiento social, sin embargo, otros tantos están rompiendo las reglas y poniendo a sus compañeros de clase en mayor riesgo.

Por eso, la Universidad Estatal de Montclair en Nueva Jersey suspendió esta semana a 11 estudiantes durante dos semanas después de que fueron sorprendidos de fiesta en las residencias estudiantiles y en una fiesta fuera del campus.

"La gran mayoría de los estudiantes siguen las reglas", dijo Andrew Mees, portavoz de la universidad.

Estamos decepcionados de que un pequeño número haya optado por ignorar estas reglas y, al hacerlo, crear un riesgo para la comunidad de nuestro campus

Otras universidades importantes como Notre Dame, la Universidad de Connecticut y la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill se han enfrentado a brotes.

Las fraternidades y las hermandades de mujeres han sido identificadas como los puntos de foco de infección, con docenas de estudiantes contrayendo el virus y funcionarios escolares luchando para cerrar sus casas y poner en cuarentena a los infectados para evitar que se propague más.

Brian Higgins, un experto en seguridad de gestión de multitudes en el John Jay College of Criminal Justice en la ciudad de Nueva York, dijo que el problema para las universidades es doble: los estudiantes no se toman en serio la amenaza del covid-19 y las que se toman no tienen tanta fuerza.

"Lo que están haciendo ahora claramente no está funcionando", dijo Higgins, quien anteriormente fue jefe de policía en el condado de Bergen, Nueva Jersey.

Además de pautas más estrictas, creo que necesitan sanciones más severas para llamar la atención de los estudiantes. Por ejemplo, denles una multa por violar las reglas y si no pagan, no obtienen sus calificaciones o no pueden matricularse

Los estudiantes universitarios, como el resto del país, se han estado alimentando de informes contradictorios sobre la gravedad de la pandemia, agregó Higgins.

"El problema es que los estudiantes universitarios no se lo toman en serio, no creen que lo conseguirán y, si lo hacen, no será tan malo", dijo Higgins.

La pandemia se ha sumado a la "increíble cantidad de complejidad que los estudiantes universitarios tienen que manejar, especialmente los estudiantes universitarios que viven solos, lejos de la familia por primera vez", dijo la psicóloga y terapeuta familiar de la Northwestern University, Alexandra Solomon.

En muchos jóvenes, la parte del cerebro que controla los impulsos no está completamente desarrollada hasta alrededor de los 25 años, lo que hace que los estudiantes sean mucho más susceptibles a la "conducta de riesgo" y la presión de los compañeros, dijo Solomon.

