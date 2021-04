Estados de la Unión Americana que permiten que los mexicanos se vacunen vs covid

Desde que comenzó la inmunización contra la covid-19 en Estados Unidos, personas de todo el mundo han viajado al país para recibir la vacuna.

Tanto mexicanos como canadienses y argentinos han aprovechado la oportunidad de vacunarse en Estados Unidos, ya que las campañas de estos países no han sido tan efectivas y rápidas como se esperaba.

Sin embargo, queda la duda: ¿es legal este turismo de vacunas?

El diario Los Angeles Times informa que sí lo es. Además, explica que solo alrededor de la mitad de los estados piden una prueba de residencia y que ningún estado pide que las personas muestren una prueba de ciudadanía.

¿EN DÓNDE SÍ SE PERMITE?

Florida, Misisipi y Pensilvania, entre otros, han vacunado a visitantes de otros países, según reporta el medio Business Insider.

TEXAS

El Departamento de Salud del Estado anunció que a partir del 29 de marzo, todos los mayores de 16 años son elegibles para vacunarse contra la covid-19.

Según Salud y Servicios Humanos de Texas "no hay ningún requisito de residencia o ciudadanía para recibir la vacuna contra la covid-19, y no se requiere un número de seguridad social".

Las autoridades han dicho que buscan dar prioridad a los residentes del estado. Sin embargo, el medio Dallas News explica que no hay forma de que se compruebe si una persona vive o no en Texas.

ARIZONA

A partir del 31 de marzo, el estado comenzó a vacunar a las personas mayores de 16 años.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona establece que "el lugar de residencia permanente no es un factor para saber si alguien puede vacunarse en Arizona".

LUISIANA

El estado comenzó a vacunar a las personas mayores de 16 años el 29 de marzo.

"Tener a una gran parte de la población vacunada es nuestra mejor oportunidad para volver a alguna forma de normalidad. Basándonos en las conversaciones con nuestros socios federales, nos sentimos alentados de que Luisiana reciba suficientes dosis para vacunar a todos los que quieran hacerlo", explica Departamento de Salud de Luisiana.

