Esta es la denuncia de cómo la Casa Blanca intentó esconder la llamada de Trump a Ucrania

El presidente Donald Trump “está usando el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020”. Y la Casa Blanca trató de "bloquear" información para ocultarlo, dijo un denunciante anónimo.

La denuncia, que ha provocado el inicio de un proceso de impeachment contra el 45 presidente, tras conocerse una sorprendente conversación telefónica con su homólogo ucranio, ha sido desclasificada este jueves por la mañana, horas antes de que el director de la inteligencia nacional defendiera en el Congreso su decisión de no compartirla inmediatamente con los legisladores.

El denunciante redactó un texto de nueve páginas en el que describe cómo la Casa Blanca trató de “bloquear” los registros de una conversación telefónica, el pasado 25 de julio, entre el presidente estadounidense y su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski.

Claves de la carta anónima

- Durante la conversación, Trump pedía a Zelenski que investigara a su rival demócrata Joe Biden, favorito a enfrentarse al presidente republicano en 2020, y a su hijo Hunter.

- El denunciante anónimo asegura que “altos oficiales de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción literal oficial que se realizó como es costumbre en la situation room [la sala de crisis]” de la residencia oficial del presidente.

“Estas acciones subrayan para mí que los oficiales comprendían la gravedad que transpiraba la llamada”, concluye.

- Los funcionarios que le contaron los detalles de la llamada, añade el denunciante, estaban “profundamente inquietos”.

- Según el denunciante, los abogados de la Casa Blanca, ordenaron que los registros de la conversación telefónica con Zelenski se retiraran del sistema donde normalmente habrían sido almacenados y que se trasladaran al sistema en el que se almacena la información más clasificada, con implicaciones para la seguridad nacional, a pesar de que el contenido de la llamada no reunía los requisitos para ser guardada allí.

- El denunciante asegura además que, según le relataron los oficiales, no era la primera vez que en la Casa Blanca de Donald Trump se trataba de esta manera la transcripción de una conversación del presidente, "solo con el propósito de proteger información políticamente sensible, y no relacionada con la seguridad nacional".

- En el escrito, el denunciante anónimo confirma también que fue informado de que el seguimiento del caso al que se refería Trump en la llamada llegó a producirse "El 2 de agosto o cerca de esa fecha".

La denuncia, dirigida en su encabezamiento a los presidentes de los Comités de Inteligencia de las dos cámaras del Congreso, llegó a manos de Joseph Maguire, quien decidió no compartirla inmediatamente con el Congreso, antes de conocer la opinión de la Casa Blanca sobre su grado de confidencialidad.





MJP