¿Está Anonymous detrás de la caída de WhatsApp, Facebook, Instagram y otras apps?

El grupo de activismo digital Anonymous, se atribuyó los ataques que ocasionaron la caída de distintas aplicaciones a lo largo de este lunes 4 de octubre, como WhatsApp, Facebook e Instagram.

Alrededor de las 11:18 de la mañana, la cuenta de Twitter @YourAnonOne escribió: "Fvck Facebook" y a las 12:44 afirmaron que los registros de ciberseguridad de dicha red social, así como de Instagram y WhatsApp habían sido destruidos.

Fvck Facebook <3 — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

// DNS A and AAA records for Facebook, Instagram and WhatsApp have been destroyed — Anonymous (@YourAnonOne) October 4, 2021

A lo largo del día, la cuenta ha continuado subiendo tuits en referencia a las fallas a las que se han sumado aplicaciones como TikTok y Telegram, además de compañías telefónicas como Verizon y AT&T.



"Los datos de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook se están vendiendo en un foro popular relacionado con la piratería", es uno de los tuits.

"Mark Zuckerberg estresado, hace muchas llamadas telefónicas", continuaron. La riqueza personal de Zuckerberg se redujo en casi 7 mil millones de dólares en unas pocas horas, a 120 mil 900 mdd, lo que lo tumbó un escalón en la lista de las personas más ricas del mundo, situándose por debajo de Bill Gates en el quinto lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Una cuenta de Anonymous que opera en Latinoamérica aseguró que Zoom, Classroom, Snapchat, Telcel, Tinder, Spotify, Discord y Pinterest son las plataformas que aún no han presentado ninguna falla.

-Se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp.



- Puede caer Twitter, Gmail y Telegram empiezan a fallar.



-Sobreviven: Zoom, Classroom, Snapchat, Telcel, Tinder, Spotify, Discord y Pinterest.



- #Anonymous pic.twitter.com/3A3z4zsDB4 — Anonymous (@AnonymusNews_) October 4, 2021

No obstante, John Graham-Cumming, director de tecnología de CloudFlare (servidor de DNS), aseguró que la caída ocurrió debido a una actualización del Border Gateway Protocol (BGP) y el sistema de enrutamiento.

Between 15:50 UTC and 15:52 UTC Facebook and related properties disappeared from the Internet in a flurry of BGP updates. This is what it looked like to @Cloudflare. pic.twitter.com/PFw5FR2W5j — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021