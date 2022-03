"Espero que los rusos no hayan querido hacerme daño", dice niña ucraniana herida

Sasha, una niña ucraniana de nueve años, se está recuperando en un hospital de Kiev luego de perder un brazo.

Su familia buscaba escapar de la invasión cuando fueron atacados por soldados rusos. Su padre murió a causa de los disparos, pero Sasha logró escapar junto con su madre y su hermana.

Las tres lograron refugiarse en un sótano, explicaron al diario británico Daily Mail. Estuvieron escondidas durante dos días, en los que Sasha estuvo inconsciente, antes de ser rescatadas por voluntarios.

Al llegar al hospital, los cirujanos tuvieron que amputar el brazo de la niña debido a sus heridas.

"No sé por qué me dispararon los rusos", dice al diario desde la cama del hospital. "Espero que haya sido un accidente y que no hayan querido hacerme daño".

LA HISTORIA DE SASHA

"Me dispararon en el brazo y corrí detrás de mi hermana. Mi madre se cayó. Pensé que era el final. Pero no estaba muerta, solo se estaba protegiendo de los disparos", recuerda.

"Entonces perdí el conocimiento", agrega Sasha. "Alguien me llevó a un sótano. Allí me trataron. Y luego algunas personas me llevaron en una toalla al hospital".

Una vez en el Hospital Central de Irpin, los médicos descubrieron que el brazo izquierdo de la pequeña se había engangrenado. Tomaron la decisión de amputarlo para salvarle la vida.

La enfermera que trató a Sasha le dice a Daily Mail que la niña fue muy valiente.

"Lo primero que me dijo Sasha fue: 'por favor, sé sincera, ¿tengo o no tengo mano izquierda?´ No sabía qué decir. No sabía si no decir nada, mentir o decirle la verdad. ¿Qué le dices a un niño que sufre pero que sabe que lo aguanta?", explica.

"Me preguntó si estaría sana y si podría tener un nuevo brazo artificial rosa con flores". Agrega. "Es muy fuerte. Nos ha dado las gracias por salvarle la vida y por cuidarla".

