España vota futuro ante un panorama político muy fragmentado

Conscientes de la especial importancia que estas elecciones tienen para el futuro de España, los ciudadanos acuden a votar este domingo en un ambiente tranquilo y animado, acompañado por el sol y las buenas temperaturas, aunque poco convencidos de que el resultado de esta jornada vaya a ser claro y contundente.

Ante un panorama político muy fragmentado, la idea de la necesidad de que el partido ganador tenga que acudir a pactos para formar gobierno está casi asumida entre los ciudadanos que, aún así, tienen muy claro la trascendencia de su voto, más que en cualquier otra ocasión.

Las elecciones de este año son más importantes que otra veces porque hay fuerzas nuevas que no se contaba con ellas y obviamente hay un riesgo para la democracia. Hay una situación peligrosa en España", señala Juan, de 65 años, y vecino del madrileño barrio de Chamartín.

Juan se dirige a votar a su colegio electoral junto a su mujer, Pilar, de 61, que también tiene claro su elección, quien apunta además a la división "más que nunca" entre la izquierda y la derecha, lo que significará un resultado "muy repartido".

"Pero sí, tengo claro mi voto", subraya Pilar.

La actual situación de la política española hace dudar incluso a aquellos cuyo voto ha constituido una especie de tradición familiar.

Es el caso de Eugenia, de 60 años, que se encamina a su colegio electoral y que todavía está dudando de su decisión final, aunque cree que finalmente votará al conservador Partido Popular (PP, centroderecha).

"Es que no me gusta como lo hace ninguno, pero mi padre era del PP, mi madre del PP y mis hermanos del PP y ellos tampoco sabían a quién iban a votar esta vez", dice.

Una enfermedad obliga a Eugenia a desplazarse en silla de ruedas, lo que no le impide ir al colegio electoral, porque "votar es importante, ahora y siempre. Todas las veces hay que hacerlo".

Le ayuda en su camino al colegio electoral su cuidadora Flavia, una dominicana de 39 años, que lleva 15 en España y que, aunque todavía no puede decidir sobre el futuro de España por no tener la nacionalidad lo tiene claro: su voto iría destinado a que el socialista Pedro Sánchez pudiera mantenerse al frente del gobierno.

"Yo no puedo aún, pero mis hermanas que sí pueden votarán por él. Los inmigrantes queremos mucho a este país", subraya.

Uno de los motivos de su apoyo al partido del actual jefe del Ejecutivo es la emergencia de la ultraderecha en España, representada por la formación Vox.

Vox es un partido dictador. Ya salimos de la dictadura como para volver a atrás. Aunque haya españoles que estén con Vox eso sería un paso hacia atrás para la democracia de España y también con los inmigrantes y extranjeros", asegura.

El voto joven y el feminista será muy importante para los resultados de estas elecciones, según Ana, de 27 años.

"Espero que marquen la diferencia, porque a día de hoy sí somos capaces de salir a las calles un día como el 8 de marzo tanta gente, y doblar la asistencia de un año para otro, creo que a la hora de votar si nos movilizamos puede haber un gran cambio", señala a Efe.

Votar es importante para Ana, "porque ahora mismo a nivel social, la derecha está cogiendo mucha fuerza y muchos avances sociales que se han conseguido en los últimos años pueden destrozarse en cuatro años y volver a recuperarlos va a tardar mucho".

"Yo ya he sufrido las consecuencias de muchos recortes, he tenido que irme afuera en varias ocasiones por varios periodos de tiempo, entonces creo que la izquierda en ese sentido es la que me representa", señala.

También votan con ilusión y con esperanza en el futuro las cien mil personas con discapacidad intelectual que pueden hacerlo por primera vez estas elecciones, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre.

"Estoy muy contento de haber votado mi primera vez y espero que esto siga para siempre, como un ciudadanos más", asegura a EfeTV Jesús Fuentes, activista del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión.

Nos gusta votar, luchar, ser un ciudadano más, como cualquier persona. Llevamos mucho tiempo luchado por esto", añade.

