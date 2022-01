España tiene seis nuevos embajadores; México no está entre ellos

El Rey Felipe VI de España recibió las cartas credenciales de seis nuevos embajadores y México no estuvo entre ellos.

A un día de que se celebrara Año Nuevo, el diario El País informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores Ibérico ya trabajaba en el trámite para aprobar el puesto del exgobernador de Sinaloa, México, Quirino Ordaz Coppel como el nuevo embajador de México en España.

Sin embargo en la ceremonia que se llevó a cabo el 13 de enero no apareció entre los nuevos cónsules de Luxemburgo, Finlandia, la República Árabe de Egipto, Argelina, Indonesia y Armenia.

LA PROPUESTA

En septiembre de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que el priista, Quirino Ordaz Coppel sería el nuevo embajador del país en España.

López Obrador consideró que el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -opositor a su gobierno- sería la persona ideal para el cargo por tratarse de un profesional y un hombre de trabajo.

"Nos va a representar, considero que de manera digna en España. Tenemos en españa buenas relaciones, a veces no como quisiéramos por malos entendidos, pero yo aspiro a que se restablezcan por completo las buenas relaciones" dijo en entrevista con reporteros tras finalizar su visita al estado.

Esto sucedió luego de que durante una de sus tradicionales conferencias mañaneras acusara al gobierno español de ser soberbio y no ofrecer disculpas a México tras la colonización del país Ibérico.

Después del anuncio del próximo nombramiento, sólo restaba solicitar el beneplácito al gobierno español y luego enviar el nombramiento al Senado de la República Mexicana para ratificarlo, sin embargo a cinco meses del anuncio esto no ha ocurrido.

El País pudo corroborar que el presidente de España, Pedro Sánchez aún no ha dado su plácet para formalizar el nombramiento, pero lo está tramitando, confirmaron al diario fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard declaró que no hay razón para pensar que el nombramiento no se va a concretar.

"No existe ninguna indicación verbal, escrita, formal o informal, ningún mensaje, ni ninguna señal de que no se vaya a otorgar el beneplácito al embajador. Las señales no son negativas".

