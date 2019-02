"Ese fue mi no": mujer narra cómo un Nobel de la Paz abusó de ella

REDACCIÓN 05/02/2019 03:21 p.m.

Al término de una reunión en relación al combate a las armas nucleares, el hombre arremetió contra ella. "Me agarró por detrás y me tocó los senos", apunta la víctima. La mujer afirma que en el momento arguyó que su agresor estaba casado "Ese fue mi no", dice.

Óscar Arias, -quien fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año de 1987- ha sido señalado por la violación de una activista perteneciente a una ONG anti armas nucleares.

La demanda contra el también ex presidente de Costa Rica, se ha interpuesto ante la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público de aquel país, en denuncia de los hechos ocurridos en diciembre de 2014.

De acuerdo al relato difundido por el semanario Universidad, en la época en que trascendió la agresión sexual en contra de la activista de 30 años, la mujer habría acudido a la casa del ex mandatario ubicada en Rohomoser, debido a la colaboración que sostenían en torno al armamento de tipo nuclear en la nación centroamericana.

La activista expuso que el ex presidente la besó y tocó por todo el cuerpo. Incluso, metió sus dedos a la vagina de ella.

Luego de ello, refiere que avisó prontamente a funcionarios del Congreso, en específico a una diputada y un asesor legislativo. Otras personas que también supieron de la violación son el novio de la agredida y algunos de sus colaboradores de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, entre los que destaca otra Nobel de la Paz: Beatrice Fihn, quien recomendó presentar una denuncia.

SE DEFIENDE

Por su parte, Óscar Arias ha declarado que las acusaciones son falsas ya que en su vida pública ha impulsado la igualdad de género, la que considera el medio para lograr justicia y equidad entre las personas.

Respecto a la denuncia levantada dijo que ejercerá su defensa ante los tribunales correspondientes, además de que no hablará públicamente del tema.

Con información de Universidad y El País

