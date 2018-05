Escriben "frijolero" en café de mexicano en un Starbucks

REDACCIÓN 18/05/2018 04:30 a.m.

La cadena de cafeterías, Starbucks, se encuentra involucrada, nuevamente, en un acto de racismo, pues un empleado de la cafetería escribió en el café de un mexicano la palabra "beaner" o frijolero en lugar del nombre del cliente.

"Él fue al Starbucks, le preguntaron su nombre, y su nombre es ´Peter´, y ellos escribieron ´beaner´, él dice que eso no es justo.", contó a CBS2 News, Miguel Acosta, amigo de Peter, quien estaba con él al momento del incidente.

La empresa Starbucks, informó en un comunicado que lo sucedido "no es indicativo del tipo de experiencias que queremos que tengan nuestros clientes cuando ingresen a nuestras tiendas".

"Nos hemos disculpado con el cliente directamente y estamos trabajando para hacer las cosas bien", señaló la empresa.

A #Starbucks employee at La Cañada Flintridge community wrote this on customer cup. Pedro is the name of that customer. We spoke to Pedro and residents of this community. Watch the full story at 5PM @FOXLA with @FoxPhil pic.twitter.com/4gvlOOGjQk

Cabe señalar que Starbucks anunció el cierre de todas sus tiendas en Estados Unidos el 29 de mayo, con el objetivo de que sus trabajadores sean sometidos a un curso para combatir las prácticas racistas.

En total, la multinacional estadounidense informó que clausurará las más de 8 mil tiendas de las que dispone en el país y proveerá de una sesión educativa a sus casi 175 mil trabajadores, un curso que se convertirá en parte del proceso para acometer nuevas contrataciones.

Thank you for letting us know, Priscilla. This is not the welcoming experience we aim to provide, and we have reached out to this customer to apologize and make this right. -Ryan