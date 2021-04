''Es un dinosaurio'', captan extraña criatura en cámara de seguridad +video

FLORIDA.- Una cámara de seguridad captó el paso de lo que sería un ''bebé dinosaurio'' corriendo en el patio de una casa en Florida, Estados Unidos.

El video captado por las cámaras que Cristina Ryan tiene en su casa se puede ver como una extraña criatura pasa corriendo por el patio de su hogar ubicado en Palm Coast la semana pasada en medio de la noche.

"Cualquier animal que se nos ocurra que podría estar caminando a las 03:40 horas de la mañana, no caminaría de esta manera", dijo Ryan al medio Fox 35 Orlando.

"Tal vez he visto Jurassic Park muchas veces, pero veo un raptor u otro tipo de pequeño dinosaurio".

En la grabación de unos segundos se puede ver a una criatura de pequeño cuerpo y una cola gruesa como un reptil corriendo por el patio de Ryan quien compartió el video con familiares y vecinos.

Mujer de Florida dice que vio un 'dinosaurio bebé' corriendo por el patio. ¿Campaña de marketing de #JurassicWorldDominion o es que esos locos hij** ** **ta lo han logrado ???:https://t.co/tDqc4KZZGm pic.twitter.com/GBks4AsdV9 — Jurassic Park Saga (@JurassicWorld_4) April 19, 2021

"Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que parece tener patas delanteras. ¿Así que no estoy segura? Lol. Yo me quedo con una raptor", comentó Fox 35.

Tras la difusión del video en redes sociales, los internautas comenzaron a especular acerca de la identidad del desconocido animal quienes comentan se trata de un pavo, un pequeño reptil, un ave e incluso un perro suelto con su correa.

La nota del "bebé dinosaurio" fue comentada por Universal Orlando Resort que se unió a la diversión generada en redes, donde incluso retuiteó la noticia con la leyenda: "rápidamente cuenta a todos su raptores".





