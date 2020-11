Errores y exabruptos, las herencias de la era Trump

WASHINGTON.- Donald Trump se aleja de un segundo mandato en la Casa Blanca, pues en las encuestas Joe Biden gana terreno en sectores y estados clave, en gran parte por los yerros que han marcado la administración del republicano, quien tuvo que reaccionar ante una inesperada pandemia de la que el país es epicentro mundial desde hace seis meses.

Desde el manejo de la pandemia de covid-19, de la que supera los 9 millones de contagios y así como las 230 mil defunciones a causa del nuevo coronavirus; hasta sus escándalos financieros y de abuso sexual, los errores que Donad Trump ha acumulado a lo largo de 4 años le podrían costar la presidencia de Estados Unidos tras los comicios que se celebrarán este martes 3 de noviembre, pero ante la que muchos ciudadanos. incluidos los candidatos, han emitido su voto de manera prematura por correo postal con el fin de evitar las aglomeraciones en el país más golpeado por el Sars-CoV2.

MAL MANEJO DE LA PANDEMIA

Los errores previos al 2020:

A dos años del inicio del mandato del republicano, se tomó una decisión que pondría dos años después a la nación en crisis, al frenar las medidas adoptadas por el expresidente Barack Obama y al eliminar el equipo especializado en pandemias al anunciar la salida del director principal de salud global y biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés), el contralmirante Timothy Ziemer.

Casi al mismo tiempo, en abril de 2018, el ahora exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton sustituyó a Tom Bossert frente a dicha dependencia, pues el segundo recomendaba la adopción de medidas más fuertes para hacer frente a futuras enfermedades infecciosas. Posteriormente, en septiembre de 2019, Bolton salió del gabinete presidencial por tener "fuertes desacuerdos" con el presidente "con muchas de sus sugerencias", según anunció Trump a través de su cuenta de Twitter. Robert O´Brien es asesor de Seguridad Nacional desde entonces.

Información de Politifact, señala que tras los cambios en el gabinete, después de estos cambios, ninguno de los expulsados fue reemplazado para reanudar las actividades de seguimiento y control de enfermedades infecciosas.

Lentitud y minimización del virus:

En enero del 2020, cuando comenzaba la propagación del virus en China y países de Asia, Trump ignoró la recomendación de un grupo bipartidista (republicanos y demócratas) de congresistas y expertos sobre restablecer un liderazgo en seguridad sanitaria dentro del Consejo de Seguridad Nacional (NSC por siglas en inglés).

En lugar de ello, buscó auxilio en los miembros de su administración, mismos que no contaban con experiencia en el campo. Uno de ellos fue el vicepresidente Mike Pence.

A pocos días de que se confirmara el primer deceso por coronavirus en China, el 15 de enero Estados Unidos confirmó su primer caso de coronavirus. Al día siguiente, el presidente aseguró, desde el Foro de Davos en Suiza: "Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien", dijo en una entrevista con el canal estadounidense CNBC.

Bajo este tenor, fue hasta el 2 de febrero que prohibió la entrada al país a toda persona que había estado 14 días antes en China. Lo tardío de la medida lo reveló una investigación del New York Times que mostró que durante el primer mes del año ingresaron 381 mil personas a EU en más de 1,300 vuelos provenientes del país de origen del virus.

Trump tardó poco menos de dos meses para declarar la covid-19 como una emergencia nacional (el 13 de marzo), cuando la enfermedad acumulaba 2 mil 204 casos confirmados y 49 muertes en territorio estadounidense.

Un par de semanas después, días antes de que EU superara a Italia y se convirtiera en epicentro mundial de la pandemia, el expresidente Obama compartió un artículo publicado en The New York Times con autoría del periodista en ciencia y salud especializado en plagas y pestes, Donald G. McNeil Jr. quien puntualizó una serie de recomendaciones para frenar la aceleración de los contagiados.

La importancia de escuchar a la comunidad científica era el primer de los consejos, seguido de frenar el desplazamiento de la población a otras ciudades o países, comenzar un protocolo de seguimiento de pruebas masivas, el uso de cubrebocas, modernizar y construir hospitales, así como así el trabajo colectivo entre países.

Pese a que Donald no dio una respuesta directa al mensaje de Barack, cuestionó fuertemente las opiniones que suponían un freno a la economía, al poner en tela de juicio el efecto de las medidas de prevención.

Minimizó, así, la efectividad del uso de cubrebocas, además de que permitió la entrada y salida de ciudadanos con poco o nulo protocolo de salubridad en aeropuertos y cruces fronterizos.

A finales de marzo los asesores de salud de Trump proyectaron que podría haber entre 100 mil y 240 mil muertos en el escenario más catastrófico; misma conferencia de prensa en la que el presidente magnante dijo creer "que hemos hecho un gran trabajo".

Para finales de mayo, el día 28, EU superó el mínimo del pronóstico y actualmente se encuentra a menos de 12 mil defunciones por el nuevo coronavirus para alcanzar la proyección más mortífera. De cualquier modo, ya se ha superado el número de soldados caídos en el campo de batalla durante las últimas cinco guerras protagonizadas por EU.

Los enfrentamientos contra Vietnam (1955-1975), Corea (1950-1953), Irak (2003-2011), Afganistán (2001-actualidad) y la del Golfo (1990-1991), en conjunto alcanzan la cifra de 86 mil 658 estadounidenses muertos, de acuerdo con datos del Servicio de Investigación del Congreso.

El coronavirus ha desbancado a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) como el evento de mayor mortalidad entre los estadounidenses, cuando se abatió a más de 116 mil personas. La pandemia de covid-19 sigue por debajo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y de la Guerra Civil (1861-1865).

Desinformar (fake news):

El 10 de febrero, el presidente Trump auguró que para el mes de abril, con la llegada del calor, el virus iba "a desaparecer milagrosamente". Semanas después aseguró que "el riesgo para los estadounidenses era muy bajo", resalta el NYT.

Abril, sin embargo, fue el mes en que Estados Unidos se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia.

El día 25 de ese mes, durante la rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca, el magnate sugirió la inyección de cloro desinfectante en los pacientes para "limpiar los pulmones" del Sars-CoV2. Otra solución considerada por Trump fue la proyección de halos de luz ultravioleta sobre el cuerpo, pues, según, dijo, estudios indicaban que el virus muere más rápidamente en ciertas superficies y en el aire al ser expuesto a la luz del sol.

"Creo que vas querer probarlo (...). Me gustaría que hablaras con los médicos para ver si hay alguna manera de aplicar luz y calor para curar", dijo el republicano a la doctora Deborah Birx, quien en los primeros meses fue la experta sobre la que Trump depositó su confianza para manejar las cifras de la pandemia en EU. "La fiebre claramente es buena" para luchar contra cualquier virus pero "no como tratamiento", respondió Birx, luego de mostrarse sorprendida ante las declaraciones del presidente.

Posteriormente, Trump promovió el uso de hidroxicloroquina como tratamiento contra la covid-19, pese a las dudas externadas por el grupo de asesores médicos de la Casa Blanca.

"De hecho la estoy tomando ahora, dijo el 18 de mayo, cuando EU se acercaba a las primeras 100 mil muertes a causa de la covid-19.

No uso de cubrebocas:

A pesar de que las primeras recomendaciones a nivel mundial para evitar la propagación del virus, Trump seguía saludando de mano a las personas, además de que no siguió la recomendación de su propio Centro para el Control de las Enfermedades sobre el uso de la mascarilla en público. "He decidido no usarla", dijo.

Fue hasta el 11 de julio que a Donald Trump se le vio por primera vez con un cubrebocas, durante su visita a al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, a las afueras de la capital estadounidense.

"Creo que cuando estás en un hospital, especialmente en ese entorno particular cuando hablas con muchos soldados, personas que en algunos casos acaban de salir de la mesa de operaciones, creo que está muy bien usar una máscara", dijo Trump, de acuerdo con la agencia Reuters.

Traspaso de responsabilidad a los estados:

Durante abril, Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, sostenía cada mañana una reunión con un pequeño grupo de colaboradores con la idea de solucionar problemas prácticos como la fabricación de respiradores, encontrar más equipos de protección para el personal médico de primera línea que hace frente a la pandemia, y realizar más tests de diagnóstico.

Trasladar la responsabilidad de liderar la batalla contra la pandemia de la Casa Blanca a los estados, era el objetivo principal, señala el NYT.

Expertos han considerado esta estrategia como un intento de eludir la culpa por la crisis que envolvió a EU.

Eventualmente, Trump y su equipo se convencieron de que el brote de la covid-19 cedia en el país, así como que les habían dado a los gobiernos estatales todos los recursos necesarios para contener los contagios, por lo que era hora de iniciar con la apertura económica

Al hacerlo, se pasaron por alto las advertencias de que las cifras sólo seguirían bajando si se mantenía el distanciamiento social, en gran parte, con las elecciones del 3 de noviembre en la mira.

Guerra contra la ciencia:

En aras de confirmar el desprecio hacia las investigaciones científicas sobre el nuevo coronavirus por parte del presidente y sus principales colaboradores, la doctora Deborah Birx, la única profesional de salud pública del grupo de Meadows, experta en enfermedades infecciosas, cobró más relevancia que el propio Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas.

El New York Times asegura que la doctora Birx enviaba noticias optimistas en gráficos por correo electrónico, basados en modelos, que mostraban que los brotes se iban debilitando gradualmente, por lo que el 11 de abril, dijo a la fuerza de tareas del coronavirus en la Sala de Situación que el país estaba en buenas condiciones para la reapertura económica.

Entre los modelos en que la experta más confiaba estaba uno elaborado por investigadores de la Universidad de Washington.

La evaluación de Birx, sin embargo, no tomó en cuenta la variable de cómo el apuro por regresar a la normalidad contribuiría a socavar el distanciamiento social y otras medidas que mantenían bajas las cifras.

Así, rápidamente Trump se sintió atrapado por sus propias pautas para la reapertura y señaló que los estados debían tener una reducción de casos antes de iniciar el desescalamiento, además de que realizar más pruebas significaba que los casos totales iban a aumentar, por lo que el presidente emprendió una campaña pública de Trump contra los testeos.

Fue a principios de junio que algunos funcionarios de la Casa Blanca, como el Dr. Robert Redfield, titular de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, empezaron a reconocer que las presunciones sobre el rumbo y control de la pandemia por parte de Trump, estaban equivocadas.

En entrevista con The Journal of the American Medical Association, Redfield dijo que los funcionarios del gobierno, de acuerdo con nuevos datos de Birx, habían subestimado enormemente los contagios en abril y mayo, así como que el virus se había propagado con mayor ferocidad durante las semanas de mayo en que los estados reabrían por exhorto de Trump, entidades que incluso habían declarado la victoria sobre la covid-19.

Mientras la covid avanzaba sobre territorio de EU, la incertidumbre se hacía patente en las bolsas internacionales, por lo que la divisa estadounidense llegó a cotizarse en 26 unidades del peso mexicano; mientras el pasado 20 de abril, el precio del petróleo estadounidense registró que el barril de petróleo cerró por primera vez en terreno negativo, es decir, -37.63 dólares por barril.

Reapertura económica:

Peter Navarro, el principal asesor económico de Trump distribuyó a finales de enero un reporte entre los integrantes de la Casa Blanca, en el que advertía sobre la dura crisis sanitaria y económica derivada de la llegada del virus a Estados Unidos, la cual podría llegar a "costar trillones de dólares en daños económicos y tomar millones de vidas".

Trump decidió hacer caso omiso a las advertencias argumentando que no vio el reporte. Como consecuencia de ello, el mandatario tomó decisiones que tenían como objetivo agilizar la reapertura de negocios y el regreso a la "normalidad" para agilizar la reactivación económica.

El 13 de abril, el presidente de EU declaró en su rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca: "Estamos muy cerca de completar un plan para abrir el país, ojalá incluso antes de lo pleaneado... Nuestro país va a estar abierto y va a abrir con éxito".

El doctor Fauci, por su parte, recalcó el hecho de que hasta esa fecha el país no tenía la capacidad para monitorear con seguridad el rastreo de contagiados reales con miras a evitar un rebrote y por lo tanto no se podía confiar en el reinicio de las actividades financieras el 30 de abril como lo deseaba el presidente, según dijo para The Associated Press.

Sin embargo, Birx y Fauci le presentaron a Trump un plan para dictar las pautas de reapertura. Directrices elaboradas en gran medida por la experta de confianza del republicano, en la que se fijaban normas amplias y voluntarias en la que los estados evaluaran la rapidez con que podían salir del confinamiento.

"Ustedes van a tomar sus propias decisiones", el 16 de abril, Trump comunicó dicho mensaje a los gobernadores.

POSICIONAMIENTO SOBRE PROTESTAS ANTIRACISMO

Este 2020 varios casos de injusticia por parte de policías contra afroamericanos detonaron el descontento de gran parte de la población, por lo que, pese a la recomendación de evitar aglomeraciones debido a la pandemia de la covid-19, muchos ciudadanos en los 50 estados del país de las barras y las estrellas tomaron las calles para levantar el grito contra el racismo sistemático registrado en EU.

Un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) publicado el 19 de agosto mostró que la policía estadounidense mata al menos a mil personas cada año, y desde enero de 2015 hasta ahora los agentes han disparado y matado a 5 mil 442 personas como mínimo, una "cifra conservadora que excede" a la de otros países "ricos".

En el 24% de los tiroteos mortales mueren personas negras, que componen el 13% de la población; mientras en 17 % de las ocasiones mueren personas de origen hispano, que componen el 19% de la población, según datos del diario The Washington Post y del Censo de EE.UU.

Breonna Taylor:

El 13 de marzo una trabajadora de la salud murió luego de recibir ocho disparos por parte de la policía luego de ingresar a su apartamento en Louisville, Kentucky. Tras las protestas desatadas por el movimiento Black Lives Matters por el caso George Floyd, activistas pidieron a la gente y medios de comunicación que dieran se le diera la misma importancia a la injusta muerte de Taylor. "Digan su nombre" (say her name, en inglés) corearon como parte de un movimiento para recordar a las mujeres negras abatidas por agentes policiacos.

Para finales de septiembre la fiscalía de Louisville decidió absolver a tres de los policías acusados por homicidio culposo por parte de la familia de Breonna y solo interpuso un cargo contra un agente por "peligrosidad innecesaria", lo que desató protestas y disturbios en aquella ciudad de Estados Unidos.

La reacción de Trump ante el movimiento ha sido repetir en público y a través de su cuenta de Twitter una política con la que muestra un claro apoyo a las fuerzas policiales que han llegado a tener enfrentamientos con los manifestantes y minimiza las muertes de afroamericanos: Ley y orden.

George Floyd:

Casi al acabar el pasado mes de mayo un video recorrió el mundo a través de las redes sociales y los medios de comunicación. En las imágenes se observa al ahora exagente de la policía de Minneapolis, Minnesota, Dereck Chauvin, asfixiar hasta la muerte con su rodilla contra la espalda de George Floyd, a quien momentos antes se escucha suplicar "No puedo respirar". El caso Floyd se convirtió en un símbolo del descontento racial en Estados Unidos y tras su muerte se desató una ola de protestas en los 50 estados del país que se han avivado al suscitarse nuevos asesinatos por parte de policías contra personas afrodescendientes.

Al ver el video de Floyd, Donald Trump pensó que se trata de una situación que "nunca debió haber pasado", según dijo en una entrevista con Newsmax TV hecha por Sean Spicer, exjefe de prensa de la Casa Blanca.

"Y nada bueno va a salir de este asunto, es un asunto muy malo, sin duda", añadió el presidente.

Ante el tono de las protestas, pues en Minneapolis y distintas ciudades agencias de la policía fueron saqueadas y algunos casos incendiadas, el mandatario ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, más de 43 mil 300 militares en 34 estados para dar "apoyo a las fuerzas de seguridad ante los disturbios civiles", según explicó el cuerpo de seguridad en redes sociales.

Rayshard Brooks:

La publicación de un video a mediados de junio, que muestra a un agente de la policía de Atlanta disparar contra un hombre negro al que había despertado unos minutos antes ya que dormía en un área para recoger pedidos de un restaurante de comida rápida, reanimó las protestas desatadas por el caso George Floyd.

Rayshard Brooks es el nombre del afroamericano de 27 años que fue declarado muerto poco después de recibir disparos del policía Garrett Rolfe, quien, al igual que Chauvin en Minnesota, ha sido acusado formalmente de homicidio. Rolfe, por su parte, enfrenta 11 cargos relacionados con la muerte de Brooks.

Ante el caso, alrededor de una semana después, Trump aseguró en entrevista con Fox News que se trataba de "una situación terrible, pero no podemos oponer resistencia a un policía", y dijo esperar que el agente señalado tuviera un juicio justo "porque la policía ha sido injustamente tratada en nuestro país".

Jacob Blake:

El 23 de agosto pasado, la policía de Kenosha, Wisconsin respondió a un "incidente doméstico", según indicaron las autoridades sin dar más detalles sobre qué provocó el tiroteo, sin embargo, un video muestra a Blake abrir la puerta de una camioneta y cuando intenta abordar, un oficial lo toma de la camiseta y abre fuego por la espalda del hombre. Se escuchan siete detonaciones y los gritos de los testigos.

Los reportes policiacos indican que los agentes proporcionaron "ayuda inmediata" a Jacob Blake, quien fue trasladado de gravedad a un hospital de Milwaukee donde fue operado de urgencia e ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Los médicos descartaron que su vida estuviera en peligro, aunque Blake "tiene ocho hoyos" en el cuerpo y quedó paralizado de la mitad inferior de su cuerpo, informó el padre de la víctima para el diario Chicago Sun Times.

Trump, una semana después de lo ocurrido con Blake, dijo en una entrevista para la cadena CNN, dijo que aún esperaba un informe más sólido sobre el tiroteo, para poder opinar si la acción del agente Rusten Sheskey fue justificada o no. "Pero, creo que no tiene buena pinta", dijo.

Debido a la agresión contra Jacob Blake, Kenosha protagonizó una nueva ola de protestas anti racismo convocadas por el movimiento Black Lives Matters. El 1 de septiembre, en el marco de la visita del presidente a la ciudad de Wisconsin luego de los disturbios, el republicano manifestó su apoyo a la policía, ante autoridades locales, legisladores y empresarios, entre otros asistentes.

Donald Trump anunció varias acciones del gobierno federal: 1 millón de dólares para la policía de Kenosha, 4 millones para ayudar a los pequeños comercios afectados por los disturbios y 42 millones para apoyar la seguridad pública en Kenosha. Además, se rehusó a reunirse con la familia de Blake.

El magnate también defendió a Kyle Rittenhouse, un joven de 17 años armado con un fusil de asalto con el que mató a dos manifestantes en Kenosha el 25 de agosto.

"Ustedes vieron el mismo video que yo. Él estaba tratando de escaparse de ellos (los manifestantes), supongo, y se cayó y lo atacaron muy violentamente, y es algo que estamos examinando, que está bajo investigación", refirió Trump en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Blanca.

ESCÁNDALOS SEXUALES Y ACUSACIONES DE ABUSO

Modelos y Miss Universo:

La sombra de errores que persiguen al presidente se acrecienta al dirigirnos a la lista de demandas y acusaciones sobre acoso sexual y que se han convertido en otro tema incómodo que el mandatario trata de olvidar pero su pasos lo persiguen. Cuenta con alrededor de 26 acusaciones de acoso y agresión sexual, la mitad por parte de ex modelos y concursantes de certámenes de belleza.

En 1996 Trump se hizo acreedor de la franquicia del certamen de Miss Universo y en 1999 fundó su agencia de modelos: La Trump Model Management. Años después, de estos círculos saldrían más de la mitad de acusaciones hacia el presidente. Para defenderse, éste ha optado por la estrategia básica: la negación, cayendo en comentarios que hacen alusión a una clara misoginia pues en palabras de Cassandra Searles, Miss Washington 2013 subió el junio de 2016 una fotografía de ella junto con sus 43 ex compañeras y el mandatario al centro a su perfil de Facebook y las etiquetó preguntándoles si recuerdan una ocasión donde las obligó a repetir su presentación porque "no lo vieron a los ojos", lo acusó de haberlas "tratado como ganado". A lo que varias de sus ex compañeras respondieron afirmando que lo recordaban y lamentando las incómodas experiencias con él.

El video de 2005:

Casi cuatro meses después y un mes antes de las elecciones presidenciales que le dieran el triunfo, Washington Post publicó un video exclusivo de 2005 con declaraciones de Trump afirmando que él podía "agarrarlas por la vagina" si él lo deseaba y más comentarios de este tipo hacia las mujeres. A raíz de esto fueron varias las figuras de su mismo partido quienes le retiraron el apoyo, pues el panorama apuntaba a que gracias a este escándalo perdería las elecciones, pero no fue así, incluso, sondeos afirman que el 52 por ciento de los votos fueron realizados por mujeres blancas, sector que este 2020 en las encuestas inclina su preferencia de voto hacia el demócrata Joe Biden.

Summer Zervos y reality "El aprendiz":

Summer Zervos y reality "El aprendiz":

Sin duda cada una de las 26 acusaciones provocaron fuertes reacciones por parte de diferentes gremios, uno de los casos más controversiales fue el de la demanda que presentó en 2016 Summer Zervos, ex concursante de el programa "El Aprendiz" donde Trump era la estrella.

Lo acusó de agresión sexual en 2007 cuando ambos se reunieron para tratar asuntos laborales, después de su despido del programa, Zervos lo buscó para pedirle empleo pero durante la reunión, el presidente aprovechó para besarla a la fuerza y realizar tocamientos no consensuados.

Pocos días antes de que se diera a conocer esta demanda ya había otra acusación fuerte por parte de una mujer que publicó The New York y durante esa semana también The Washington Post publicó declaraciones de otra mujer llamada Kristin Anderson quien declara un hecho similar ocurrido en un club de Manhattan. A esta declaración se le unió la de Natasha Stoynoff, reportera de la revista People quien durante el evento para celebrar el primer aniversario de bodas de Trump y Melania fue víctima de agresión por parte del anfitrión al "invitarla" a recorrer su casa y acorralandola en un cuarto para besarla a la fuerza según la información del diarios español El País.

Stormy Daniels:

En 2018 surgió un nuevo escándalo sexual alrededor del presidente, la actriz porno Stormy Daniels declaró haber tenido un romance con él de 2006 a 2007.

Este caso en particular sacudió a la prensa pues afirmó que había firmado un contrato de confidencialidad y recibió 130 mil dólares a cambio de su silencio. Hecho que fue comprobado cuando el abogado de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable por financiamiento ilegal durante la campaña de Trump afirmando el pago a la actriz.

Stephanie Clifford, el verdadero nombre de la actriz, publicó un libro donde narraba lo incómodo del "romance" que tuvo con el mandatario, en esas páginas vació experiencias que dejaron muy mal parado al mandatario, en respuesta, Trump declaró no conocer a la actriz en cuestión, hecho que fue desestimado por el propio curso de la demanda.

Conviene recordar que en 2016 se rescató un video donde Trump declaraba en el programa ABC que "Si Ivanka no fuera mi hija, saldría con ella".

EVASIÓN FISCAL

Cerca de mil millones de dólares en pérdidas fueron los registrados por las empresas de Trump en 1995, según revela una investigación del New York Times, en la que asienta que el magnate se ha negado a publicar sus declaraciones fiscales, pese a ser de los detractores más acérrimos de la política de impuestos implementada durante la administración de Barack Obama.

En septiembre de este año, el diario neoyorquino accedió a las declaraciones de impuestos de Trump de las últimas dos décadas. En el artículo se asegura que el presidente no habría pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los últimos quince años anteriores.

Desde su campaña electoral de 2016, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia.

Además, en el año en que resultó electo presidente de EU, sólo pagó 750 dólares en impuestos federales, misma cantidad que habría desembolsado durante su primer año desde la Casa Blanca.

Durante los debates presidenciales llevados a cabo rumbo a las elecciones de este martes 3 de noviembre, Trump pasó de asegurar que había sido un hombre muy inteligente por sacar provecho de las políticas de la administración pasada; a asegurar que ha pagado millones de dólares en impuestos.

Un tribunal de apelación de Estados Unidos, por su parte, dictaminó el miércoles 7 de octubre que la Fiscalía del sur de Nueva York puede exigir a Donald Trump, su declaración de impuestos, una cuestión por la que Trump lleva un año enfrentándose al fiscal de Manhattan, Cyrus Vance.

INTERVENCIONES EXTRANJERAS

Rusia Gate:

The Washington Post publicó en diciembre de 2016 que el Gobierno de Rusia habría intervenido en las elecciones que dieron por ganador a Donald Trump. La injerencia, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), consistió en hackear correos del Partido Demócrata y del Partido Republicano y filtrar información de de Hillary Clinton a Wikileaks.

Tras el informe de la CIA, el Gobierno saliente de Barack Obama preparó sanciones económicas y diplomáticas contra Rusia, que fueron aprobadas el 29 de diciembre de 2016.

Michael Flynn, quien fungía como asesor de Seguridad Nacional, al presentar su renuncia, admitió el 13 de febrero haber conversado sobre las sanciones a los ciberataques con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak. Aceptó, además, haberle mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de los diálogos.

El 20 de marzo, James Comey, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), confirmó ante el Congreso de EU que había iniciado una investigación sobre la campaña del republicano debido a los aparentes nexos con el Kremlin. El FBI fue respaldado por el Departamento de Justicia. El 9 de mayo, Trump despidió a Comey.

Los motivos del cese, argumentó la Casa Blanca, tenían que ver con recomendaciones de otras autoridades. Fue despedido por "fanfarrón", y no controlar correctamente el funcionamiento de la agencia, dijo Trump.

El NYT, no obstante, publicó desde febrero Trump le habría pedido a Comey que archivara el caso.

Un día después del despido, Trump se reunió con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak. Encuentro en el que, según The Washington Post, el norteamericano entregó información nacional altamente clasificada relacionada al grupo yihadista Estado Islámico. Trump lo confirmó desde Twitter.

El 17 de mayo, el Departamento de Justicia nombró a Robert Müller como el nuevo encargado de las indagaciones sobre los nexos entre Trump y Rusia.

Ocho días más tarde, el FBI dio a conocer que Jared Kushner, yerno y consejero de Donald Trump se veía involucrado en las indagaciones sobre el ´Rusiagate´. El esposo de Ivanka Trump se reunió en diciembre con el embajador Sergey Kislyak y el banquero Serguei Gorkov.



El 8 de junio del 2017, en comparecencia ante el Senado, Comey describió qué hizo Trump para, presuntamente, frenar todas las indagaciones. También dijo que el mandatario lo difamó.

El 30 de octubre de ese año, Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, se entregó a las autoridades federales como uno de los investigados por el Consejo Especial presidido por Mueller.

La entrega se dio luego de que el FBI centrara su investigación en una serie de transferencias de dinero, calificadas de dudosas por instituciones financieras y que estaban relacionadas con Manafort por un total de tres millones de dólares entre 2012 y 2013.

Ucrania Gate / Impeachment:

El proceso llamado "impeachment" inició por una denuncia de un informante anónimo -un miembro de los cuerpos de inteligencia- que reveló la existencia de una conversación telefónica en la que Donald Trump le sugería al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, que investigara al exvicepresidente Joe Biden.

El denunciante redactó un texto de nueve páginas en el que describe cómo la Casa Blanca trató de "bloquear" los registros de una conversación telefónica, el pasado 25 de julio, entre el presidente estadounidense y su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski.

"Realmente tuve dos llamadas con el presidente de Ucrania", afirmó Trump, y pidió que lean el contenido de esa segunda conversación -la cual tuvo lugar antes de la de julio- y le digan si "tiene algo de malo".

Lo primero que sucede en llamada es una felicitación de Trump a Zelenski, quien ya era presidente electo luego de ganar los comicios del 31 de marzo de 2019.

Tras meses de juicio político, el dos de febrero pasado Trump fue absuelto de los cargos de Abuso de Poder y Obstrucción de la Justicia. "Tuve que pasar por un infierno injustamente, y no hice nada mal", aseguró el presidente de Estados Unidos tras organizar una "celebración" en la Casa Blanca, con un discurso en el que repasó los ataques de los últimos años en su contra, tachó la trama rusa de una "puta mentira" y criticó al director del FBI al que despidió, James Comey.

