Entre muertes por congelamiento, vías incendiadas y sismos; así se vive el vórtice polar en Chicago

Las bajas temperaturas que se han presentado en algunos ciudades de Estados Unidos -como Chicago- y Canadá, han llegado a límites históricos que no se registraban desde el año de 1985. Ello debido a un vórtice polar, el cual ha hecho que los registros termales marquen hasta 37 grados bajo cero.

Los principales estados afectados del país vecino del norte son Michigan, Indiana, Dakota del Norte y del Sur, además de Illinois, Ohio, Minnesota, Wisconsin y Nebraska.

En la ciudad de Chicago, la sensación térmica ha llegado a los -45 grados centígrados y los reportes apuntan al menos a 10 personas muertas tras el intenso frío que predomina sobre el centro-este de Estados Unidos.

Incluso al sur del país, en los estados de Mississippi y Alabama, se padecen los estragos.

Este miércoles las bajas temperaturas han afectado a cerca de 75 millones de ciudadanos estadounidenses. No obstante, algunos expertos refieren que lo gélido podría llegar a sentirse en el 85% del territorio del país vecino del norte. Es decir, alrededor de 230 millones de personas, de acuerdo con El Perfil y NBC News.

Más frío que en la Antártida: impactantes imágenes de Chicago congelado

Que los polos del planeta se mantengan congelados es gracias a este fenómeno llamado vórtice polar. Se trata de masas de aire frío que se mezclan con bajas presiones ubicadas entre la tropósfera y la estratósfera. Una velocidad constante en el movimiento giratorio que ocurre en estas partes de la atmósfera, es lo que mantiene las bajas temperaturas.

Sin embargo, existen factores, como la intrusión de algunos gases calientes a la masa giratoria, que hacen que el frío que se almacena descienda a capas inferiores de la atmósfera y hacia el sur y norte de los polos. Se estima que el vórtice polar de este 2019 pudo ser ocasionado por una ráfaga de aire caliente originada en diciembre desde Marruecos.

Ante el panorama que se vive, hay quienes aseguran haber notado la presencia de sismos mediante la escucha de algunos estallidos.

Se trata de movimientos telúricos provocados por la expansión del agua subterránea congelada que, al filtrarse en la tierra, choca y rompe parte del subsuelo. A dicho fenómeno natural se le denomina "criosismo".

Los estruendos que caracterizan a los "criosismos" comienzan con una fuerte y repentina caída de la temperatura.

De igual forma, para evitar que las vías de los trenes se congelen y ocasionen accidentes que puedan resultar catastróficos, como un choque o una volcadura, en los rieles de Chicago se ha prendido fuego a manera de calefacción, y así mantener en funcionamiento al tren.

It's so cold in Chicago that workers are setting fire to railroad tracks just to keep the trains moving. The extreme cold — around -22 F Wednesday morning — can cause rail defects. https://t.co/7NG3VKuPYV pic.twitter.com/vzGRJg5AVs