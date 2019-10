Entre bloqueos y protestas en Bolivia, declaran a Evo ganador en primera vuelta

La comunidad internacional ha pedido una ronda más para legitimar la elección

Confirmada la victoria electoral en la primera vuelta del presidente Evo Morales en Bolivia, el órgano electoral ha cerrado este viernes el recuento de votos, su opositor era Carlos Mesa, el porcentaje de diferencia entre ambos candidatos fue suficiente para evitar la segunda vuelta.

Pocas horas antes el mandatario había invitado a la comunidad internacional y a los opositores de su país a recontar "voto por voto" para que demuestren si existió algún fraude en el conteo de los comicios del domingo pasado.

El cómputo había quedado pendiente de tan solo el 0.01% del recuento, correspondiente a cuatro actas de votación en la región amazónica de Beni, que fueron incluidas para cerrarlo al 100%, dando ese mínimo porcentaje restante a Morales.

El presidente candidato a la reelección por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), queda con el 47,8% de los votos, frente al 36,51 % del opositor Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

Esa diferencia del 10,57% le es suficiente al mandatario para ganar en primera vuelta, con tan solo un 0,57% de margen, tras los comicios del pasado domingo.

La ley electoral exige el 50% de los votos más uno o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero cuando no se logran estos porcentajes se va a segunda ronda entre los dos más votados.

El Tribunal Supremo Electoral, que no informaba desde el pasado miércoles, ha convocado de imprevisto una comparecencia ante los medios para la tarde de este viernes en su sede central en La Paz.

No reconoceré resultados: candidato Mesa

Mesa ha advertido de que no reconocerá estos resultados por considerarlos fraudulentos al estar el órgano electoral al servicio del presidente, por lo que exige una segunda vuelta con Morales.

La forma en que se transmitieron unos resultados parciales entre el domingo y el lunes es en gran media el origen de las sospechas. Debido a que auguraban una segunda vuelta entre Morales y Mesa, quedaron horas paralizados y después dieron el triunfo en primera al presidente.

La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros, apoyan esa segunda vuelta para despejar las sospechas de fraude.

"Sean gobiernos, sean instituciones, organismos internacionales, ellos tienen la obligación de respetar nuestra Constitución, la voluntad pueblo boliviano", había advertido Evo durante un acto en la región central de Cochabamba antes de la elección.

"Convocamos a organismos, opositores, a partidos, a ir municipio por municipio, voto por voto", ha recalcado.

Respaldo de varias naciones a Evo

El presidente boliviano, que ha recibido el respaldo de aliados políticos como Cuba, Rusia y Venezuela, había reiterado su disposición a ir a una segunda vuelta si se demostrara un fraude, pero se mostraba convencido de que había "un ganador en la primera vuelta".

El mandatario ha llamado a sus seguidores a "la resistencia, la defensa de la democracia, la defensa del triunfo del pueblo".

"Ellos buscan muertos para echarnos la culpa", ha denunciado en referencia a movilizaciones convocadas por la oposición, y ha pedido que "respeten los resultados, la Constitución y la democracia".

Bloqueos en las principales ciudades del país

Bolivia está en una situación de paros por la oposición política, los movimientos piden una nueva jornada electoral, protestan con bloqueos en las principales ciudades del país.

Desde las 08:00 hora local (12:00 GMT), manifestantes contrarios al presidente del país han cortado vías en la ciudad que alberga la sede del Gobierno y el Parlamento de Bolivia, unas movilizaciones que han impedido la circulación de vehículos, en demanda de que se celebre una segunda vuelta electoral.

En cada bloqueo han participado decenas de ciudadanos que durante toda la mañana han impedido el paso a los vehículos, mientras gritaban consignas como "Mi voto se respeta" o "Dictadura no, democracia sí".

"He venido a defender la democracia frente a la dictadura. Ayer la policía reprimió a los estudiantes y no queremos una Venezuela aquí", mencionó estudiante de comercio exterior de Calacoto, que ha preferido no dar su apellido por temor a represalias.

