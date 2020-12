En riesgo, representación justa de Estados santuario en Congreso de EU

WASHINGTON.- A unas semanas de dejar la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump planea castigar a los estados con grandes comunidades inmigrantes, negándoles una representación justa en el Congreso. Se cree que la actual administración podría enfocarse en el reparto de los distritos, lo cual podría causar cambios en los números de votos del Colegio Electoral.

Hace unos meses, Donald Trump criticó el proceso de reparto de distritos tras declarar que los inmigrantes indocumentados no deben ser considerados habitantes del país y por lo tanto no deben ser incluidos en el conteo de distribución. Pidió al entonces Secretario de Comercio Wilbur Ross que excluyera a los inmigrantes indocumentados del conteo, el cual se enviará al Congreso en diciembre o enero.

El lunes se escucharon los argumentos orales en la Corte Suprema, en los cuales la mayoría de los jueces del tribunal parecieron reconocer que el cambio sería ilegal. Sin embargo, varios de ellos consideran que podrían no tener la autoridad para bloquear el plan antes de que cause daño real.

Cada 10 años el Congreso debe dividir los escaños de la Cámara de Representantes entre los estados, según la población de estos. El Departamento de Comercio es el encargado de calcular la información, la cual es enviada a la Cámara de Representantes y después a los gobernadores de los estados. Debido a los cambios en la población, se cree que los estados en el noreste y el medio oeste del país, mayormente demócratas, perderán escaños, mientras que los del sur y el oeste los ganarán.

Varios estados y organizaciones se han declarado en contra de este cambio. Slate explica que tienen un fuerte argumento: "Cada pizca de evidencia histórica demuestra que la Constitución, tal como se entendió originalmente, requiere un reparto basado en la población total, incluyendo a los inmigrantes, documentados o no".

Incluso los jueces Barrerr, Breyer y Kavanaugh parecen estar de acuerdo en que el cambio sería inconstitucional. Sin embargo, los jueces conservadores explicaron que tal vez no puedan decidir en este caso, expresando que no saben qué inmigrantes serán excluido. La Oficina del Censo, bajo la dirección de Trump, está intentando crear un registro confiable de inmigrantes indocumentados por estado. La meta era enviar la información a Trump antes del final del año, pero la Oficina cree que no podrá cumplir con el plazo. Si el proceso se extiende más allá del 20 de enero, día de la toma de poder de Joe Biden, el cambio probablemente no se lleve a cabo.

Sin embargo, Slate explica que la lucha por la representación política de inmigrantes no se pospondrá por mucho tiempo. Varios estados planean ir a la Corte Suprema en los próximos años para redefinir sus líneas de distrito. Por lo menos uno, Missouri, planea excluir a los inmigrantes de la base poblacional. Aunque la Corte nunca ha ni permitido ni negado este método de redistribución, se cree que solo será factible si Trump puede aprobar sus datos del censo antes de dejar la presidencia.

