En NY reparten mascarillas para usuarios del Metro

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes que ordenó destinar 800 agentes de la Policía que se encargaban de la seguridad en las escuelas a repartir mascarillas y promover la seguridad en el metro, un día después de acceder a desviar fondos del Cuerpo y coincidiendo con la reapertura económica de la ciudad.

El alcalde dio su rueda de prensa diaria al aire libre, en Brooklyn Navy Yard, para celebrar el paso de la Gran Manzana a la primera fase de reapertura después de 100 días como epicentro de la pandemia de covid-19 en EU y tras más de una semana de protestas por el racismo y la brutalidad policial desencadenadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

¿Qué dijo De Blasio?

De Blasio anunció que la Alcaldía va a recortar fondos que actualmente se destinan a la Policía y utilizarlos para financiar iniciativas de juventud y servicios sociales, algo que reiteró esta mañana, y aunque no precisó la cuantía ni los detalles de las negociaciones sobre el presupuesto que se darán "las próximas tres semanas", sí informó de una primera acción.

"Para ayudar a la MTA (Agencia metropolitana de transporte) vamos a enviar aproximadamente 800 agentes de seguridad de las escuelas -una rama de la policía de Nueva York- que estarán en las estaciones, educando a los neoyorquinos y repartiendo cobertores faciales, ayudando a la gente a sentirse cómoda subiendo al metro", informó.

"Es educativo, no van a estar haciendo cumplir la distancia social. Los agentes de seguridad en las escuelas están entrenados para trabajar con padres, con hijos, y siguen un método distinto. No están allí para imponer, están disponibles porque no hay clases y necesitamos enviar a gente a hacer este trabajo", desgranó.



Sobre protestas por George Floyd

De Blasio, en horas bajas por su gestión de las fuerzas del orden durante las protestas, con cientos de detenidos generalmente después del toque de queda e incidentes violentos en algunas jornadas, defendió que su Administración ha estado haciendo "incesantemente reformas en la Policía" durante seis años pero admitió que "hace falta más".

"Quien diga que hace falta que la disciplina en la Policía debe ser más rápida, tiene razón. Quien diga que hay que derogar la Ley 50 A -de inmunidad policial- en Albany -la capital institucional-, tiene razón, y creo que eso va a ocurrir en dos o tres días", afirmó.

Reactivación económica de NY

De cara a la fase 1 de la reactivación económica,el alcalde aseguró que gracias al toque de queda, que retiró por adelantado este sábado, los daños en los negocios "fueron contenidos" y el "impacto fue mínimo" en el caso de vandalismo y saqueos, como ocurrió en los grandes almacenes Macy's, según le transmitió la dirección ejecutiva al alcalde.

Este domingo, ya sin toque de queda, no se produjo ninguna detención tras una jornada de multitudinarias protestas que se prevé continúe hoy lunes, con decenas de eventos programados, a lo que De Blasio reaccionó en Twitter diciendo que "ayer y anoche hemos visto lo mejor de nuestra ciudad".

De Blasio no quiso cuantificar los fondos que ha accedido a desviar del Cuerpo policial, dijo que "está sujeto a negociación" pero confirmó que "en primer lugar deben ir a programas para jóvenes" y rechazó opinar sobre la cifra de 1.000 millones que han reclamado los manifestantes estos últimos días.