En NY, más fácil morir de covid que morir en las Fuerzas Armadas de EU

Nueva York es hasta el momento, de acuerdo con el mapa que evalúa en tiempo real los casos de covid-19 en el planeta, una de las urbes con más muertes debido al nuevo coronavirus.

El recurso indica que se trata de la ciudad con más fallecimientos de los Estados Unidos con 28.853 decesos, seguido de Nueva Jersey, que tiene 10.985.

¿Qué significa esto para el riesgo personal?, las estadísticas nos indican muchas cosas como números y cifras frías, pero… ¿Se puede comparar el riesgo de morir por el nuevo coronavirus con el de conducir al trabajo todos los días y la posibilidad de tener accidentes o ser un soldado y encontrarte en una guerra?

El ex físico académico DavidRoberts explica en para The New York Times que la mejor manera de comunicar el nivel de riesgo era expresarlo en términos que permitieran hacer una comparación más fácil con otros riesgos que resultaran más familiares.

“Una forma útil de comprender los riesgos es comparándolos con lo que se llama un 'micromorto', que mide una probabilidad de morir entre uno en un millón”, explica Roberts, quien también señala que con este método se está considerando solo los riesgos de mortalidad, no el riesgo de enfermarse por el coronavirus o la morbilidad.

El micromort fue una creación del ingeniero de la Universidad de Stanford, Ronald A. Howard, quien quería una unidad precisa para medir el "riesgo de muerte" que la gente experimenta de forma regular.

“Permite comparar fácilmente el riesgo de morir por paracaidismo, por ejemplo ( 7 micromorts por salto ), o bajo anestesia general en los Estados Unidos (5 micromorts), al de dar a luz en los Estados Unidos (210 micromorts)”, indica Roberts.

El ex físico resalta que el estadounidense promedio soporta aproximadamente un micromort de riesgo por día, o una probabilidad en un millón de morir por causas no naturales.

“Convirtiendo esto al lenguaje micromort, una persona que vive en la ciudad de Nueva York ha experimentado aproximadamente 50 micromorts de riesgo adicionales por día debido a Covid-19”, dice Roberts.

Actualmente, el país de las “Barras y las Estrellas” es la nación con más casos de coronavirus en el planeta, registrando 1.604.879 confirmados al 23 de mayo de 2020.

Y Roberts menciona un dato escalofriante:

“Eso significa que las personas que viven en Nueva York tienen aproximadamente el doble de probabilidades de morir que si hubiera estado sirviendo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos”.





