En estas fechas debatirán Trump y Biden por la Presidencia de EU

Los candidatos presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump que busca la reelección por el Partido Republicano, y Joe Biden aspirante demócrata, ya tienen fechas para los debates de cara a las elecciones del martes 3 de noviembre.

LEE MÁS: 81 premios Nobel apoyan a Biden; sigue arriba de Trump en preferencias

Arturo Sarukhan, exembajador de México en la Unión Americana posteó en Twitter las fechas y sedes a realizarse:

"Ya hay fechas para los 3 debates presidenciales: 29 de septiembre en Cleveland; octubre 15 en Miami; y octubre 22 en Nashville. El debate entre candidat@s a la vicepresidencia será el 7 de octubre en Salt Lake City. Solo uno de esos 4 debates será en un estado bisagra: Florida", escribió en la red social.

Ya hay fechas para los 3 debates presidenciales: 29 de septiembre en Cleveland; octubre 15 en Miami; y octubre 22 en Nashville. El debate entre candidat@s a la vicepresidencia será el 7 de octubre en Salt Lake City. Solo uno de esos 4 debates será en un estado bisagra: Florida — Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) September 2, 2020

El primer debate presidencial entre el presidente Trump y el exvicepresidente Joe Biden está programado para el 29 de septiembre, y hay dos más programados para el 15 y 22 de octubre. El debate entre el vicepresidente Pence y la senadora Kamala D. Harris. Está programado para el 7 de octubre. Esto es lo que necesita saber sobre cómo y dónde ver los debates.

PRIMER DEBATE

29 de septiembre

Ubicación: Case Western Reserve University en Cleveland

Hora: 9-10: 30 pm hora del este

Dónde mirar: The Washington Post tendrá una transmisión en vivo ininterrumpida del debate.

Moderador: Chris Wallace, presentador de "Fox News Sunday"

SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL

15 de octubre

Ubicación: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts en Miami. El debate se trasladó a este lugar debido a la pandemia. Originalmente estaba programado para la Universidad de Michigan, que determinó que no era seguro llevar campañas, periodistas e invitados a la universidad en una pandemia.

Hora: 9-10: 30 pm hora del este

Dónde mirar: The Washington Post tendrá una transmisión en vivo ininterrumpida del debate. También se transmitirá en la mayoría de las principales estaciones de noticias.

Detalles: El debate tendrá una duración de 90 minutos y no tendrá cortes comerciales. Este debate tendrá un formato de ayuntamiento, donde las personas que viven en el área de Miami pueden plantear preguntas.

Moderador: Steve Scully, editor político de C-SPAN

TERCER DEBATE PRESIDENCIAL

22 de octubre

Ubicación: Universidad de Belmont en Nashville. Hasta el momento, la universidad no ha revertido su decisión de realizar este debate.

Hora: 9-10: 30 pm hora del este

Dónde mirar: The Washington Post tendrá una transmisión en vivo ininterrumpida del debate. También se transmitirá en la mayoría de las principales estaciones de noticias.

Moderador: Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca y copresentadora de "Today Weekend"

Detalles: El debate tendrá una duración de 90 minutos y no tendrá cortes comerciales. Se dividirá en seis segmentos de 15 minutos que el moderador puede elegir y se espera que anuncie al menos una semana antes del debate.

(MJP)