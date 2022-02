En el quinto día de guerra, así avanzan las negociaciones entre Ucrania y Rusia

Are you a refugee from Ukraine? UNHCR can help.



Visit the page for the country you are in.



Hungary: https://t.co/NZUnLYAKES

Poland: https://t.co/rCZkPrtOQK

Romania: https://t.co/uvWzZXPceb

Slovakia: https://t.co/T02XYsGXwW



In any other country: https://t.co/ZQ79kYOvnH pic.twitter.com/MbgjZBxoRx