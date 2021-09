En 45 segundos, así fueron derribados 15 edificios en China

La demolición de 15 edificios en China se hizo viral al mostrar en un video justo el momento en que estas torres de gran altura fueron reducidos a cenizas en cuestión de segundos en medio de un ejercicio de demolición en una zona de Kunming, la capital de Yunnan, China.

La demolición se realizó el viernes pasado y sirvió para decirte adiós a las 15 edificios que formaban parte del proyecto Liyang Star City Fase II, obra que estaba sin terminar por ocho años.

La destrucción de estas grandes torres sólo llevo 45 segundos para que todos los edificios fueran reducidos a polvo, unas propiedades cuyo valor total era de 154 millones de dólares.

La explosión fue vista por decenas de miles de espectadores, quienes fueron testigos del momento en que detonaron las 4.6 toneladas de explosivos ubicados en 85 mil puntos de detonación repartidos entre los edificios.

Esta demolición de 15 torres abandonadas desde el 2014 en Yunnan, China, es el resultado de los problemas que surgen de la urbanización a escala industrial, sin miramientos sobre los elementos no tangibles que conforman un tejido social.



Edificios y ciudades que nacen muertas. pic.twitter.com/zuovNkumsU — Bauhasaurus (@alejandrocsome) August 29, 2021

Antes de la demolición de estos edificios fueron evacuados unas 5 mil personas que habitan en dos mil casas a los alrededores.

La construcción de las 15 torres en la propiedad de 340 acres fue iniciada por Kunming Xishan Land and Housing Development and Operation (Group) Co. en 2011. El proyecto se dividió en cuatro faces A1, A2, A3 y A4.

Sin embargo, en diciembre de 2020, Yunnan Honghe Real Estate Co. compró los derechos para hacerse cargo del proyecto por 979 millones de yuanes. Según el medio Min News, los edificios estaban marcados para demolición porque el desarrollo ya no podía satisfacer la demanda del mercado, y el largo período de negligencia había permitido que el agua de lluvia inundara los cimientos de los edificios, causando daños irreparables.

???? Detonação e Demolição controlada de 15 edifícios do projeto The Liyang Star City em Kunming City, Xishan District, Kunming, Yunnan Province. pic.twitter.com/A6f8II30Xp — Globalesfera (@globalesfera) August 28, 2021

