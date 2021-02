Empleado del Metro de Londres se confunde y borra obra de Banksy

Luego de que el artista urbano Banksy a través del arte ha creado conciencia en el uso del cubrebocas durante la pandemia del coronavirus, pintando varias ratas con cubrebocas y mensajes de reflexión en un vagón del metro de Londres, un empleado de este metro confundió su última obra con un grafiti y la borró, dio a conocer Daily Mail.

Aunque la empresa de transportes de Londres ha recurrido a su estricta política anti grafiti, un empleado del metro borró por error la obra de Banksy al confundirla con un grafiti cualquiera, la misma que podría tener un valor superior al millón y medio de euros.

Obras de Banksy

El artista ha pintado varias ratas en las paredes de los vagones del metro de Londres, algunas acompañadas de cubrebocas o de líquido desinfectante, y otras estornudando y manchando la pared, ante la atenta mirada de algunos de los pasajeros que, observan con sorpresa la acción del artista de Bristol.

Banksy también escribió un mensaje en las puertas y las paredes, en el que se lee la letra de una famosa canción del grupo británico Chumbawamba: "I get "locked" down... but I get up again" ("Me encierran... pero me levanto de nuevo").

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Banksy realiza acciones respecto al coronavirus, ya que el pasado 6 de mayo el artista rindió un homenaje a los sanitarios británicos con una obra en la que convertía a los enfermeros en superhéroes.

(María José Pardo)