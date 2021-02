Empleada de guardería apuñala a 3 bebés en NY

Cinco personas, entre ellos tres bebés, fueron agredidos por una empleada en una guardería nocturna, en el condado de Queens, en la Ciudad de Nueva York, EU.

La sospechosa, una mujer de 52 años de edad, realizó el ataque poco antes de las 4:00 de la madrugada, en la guardería Mexlin Care, apuñalando a tres bebés, quienes se encuentran en estado de salud crítico. Además de herir a dos adultos, para después provocarse heridas ella misma en el brazo y en la pierna.

Las víctimas, menores de edad son dos niñas: una de un mes de nacida, que fue llevada al cen­tro Médico Long Island-Jewish con heridas en el men­tón, la pierna dere­cha y la oreja. Así como una niña de dos semanas, quien fue apuñalada en la parte superior del cuerpo y fue llevada al Centro Médico Weill-Coronell. Mientras que otra de las bebés de un mes de nacida fue ingresada en estado crítico en el Hospital Nueva York de Queens.

Las dos víctimas adultas fueron identificadas como un hombre de 31 años apu­ñalado en la muñeca y la rodilla de la pierna, y una mujer de unos 30 años, con laceraciones en la pierna y el brazo izquierdos, dijeron las fuentes.

Dos armas fueron recupe­radas en el lugar del ataque, ubicado en el vecindario de Flushing, de acuerdo con The Daily News. La sospechosa fue llevada a New York Hospi­tal-Queens con lesiones que no amenazan su vida.

