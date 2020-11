Empieza la carrera de potencias por la vacuna contra la covid, alertan

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que la vacuna no será la clave para terminar con la pandemia (Foto: Especial)

Con los anuncios en las últimas semanas de que diversas desarrollos de vacunas contra la covid-19 han mostrado tener una alta efectividad, ha comenzado la carrera entre las potencias mundiales, como Europa, Estados Unidos, China o Rusia, para lograr campañas de vacunación entre sus habitantes.

El diario español El País informó este domingo que la Unión Europea (UE), por medio de la Comisión Europea, ha cerrado contratos con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer y CureVac para adquirir por adelantado mil 225 millones de dosis y 580 en reserva.

Esto supondría casi cuatro dosis de estas vacunas por cada habitante de la Unión, a pesar de que en algunos casos solo serán necesarias dos aplicaciones por persona.

No obstante, la UE se queda aún muy por detrás de Estados Unidos, donde las compras por adelantado se elevan a las mil millones de dosis y hasta las 2 mil 600 millones contando las reservas. Esto supondría el doble de dosis por habitante que las de la Unión Europea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que la vacuna no será la clave para terminar con la pandemia. Hans Kluge, director general para Europa de la OMS señaló que "la vacunación por sí misma no puede poner fin a la pandemia, al menos en el corto plazo. No se trata de una carrera en la que una de las posibles vacunas llegue la primera, sino de cuántas tenemos disponibles para utilizar".

Al negociar por medio de la Comisión Europea las vacunas, la UE obtuvo un mejor precio en la dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que EU, al pagar 15.5 euros por cada dosis y 10 euros por la de CureVac, dos euros de descuento sobre el precio del mercado.

Pero, en cambio, no ha logrado cerrar un acuerdo con la empresa Moderna, cuyo modelo de vacuna podría ser el que tenga la logística más sencilla que otros.

La UE es también el principal donante de Covax, instrumento de cooperación multinacional para asegurar que llegan vacunas a los países pobres. En la iniciativa se encuentran 95 países de renta alta y 92 de renta media o baja, y Estados Unidos no es ninguno de ellos.

Covax aspira comprar 2 mil millones de dosis a finales de 2021, pero aún le falta recaudar 4 mil 700 millones de euros necesarios para este objetivo. Especialistas de Duke aseguran que no habrá vacunas suficientes para toda la población mundial hasta 2024.

