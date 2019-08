Embajada chavista contrata a líder político español por miles de euros; otros empleados no han cobrado

La Embajada de Venezuela en Madrid contrató a un dirigente del partido político español Izquierda Unida con el objetivo de mejorar la imagen de la dictadura de Nicolás Maduro en ese país europeo y reducir el impacto de las sanciones de la Unión Europea.

El diario Periodista Digital América (PD América) informó que el "fichaje estrella" es Juancho Santana, quien fuera vocero de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Majadahonda, Madrid.

Fuentes cercanas a la embajada, consultadas por el diario, aseguraron que el pago destinado a Santana será destinado "desde Presidencia, lo que ha generado una gran molestia interna. Muchos de los empleados han aguantado meses sin cobrar por apoyo al chavismo o porque, simplemente, no les queda otra opción. Sin embargo, no entienden que para algunas cosas sí tengan plata (dinero) y para otras no".

Santana ya trabaja en la embajada venezolana en Madrid, como lo pudo comprobar el diario PD América con una serie de fotografías. Deja atrás un salario anual de 55 mil 800 euros (1 millón 220 mil pesos), por una oferta que podría ser igualada o mejorada por la delegación diplomática venezolana.

El diario también pudo comprobar, con información de Izquierda Unida, que Santana trabajará como analista político en la embajada de Venezuela en Madrid.

El dirigente político ya se había desempeñado desde 2007 hasta 2012 como parte del equipo del representante bolivariano Mario Isea.

Santana "asumirá el reto de disfrazar de democracia a la dictadura de Nicolás Maduro, así como intentar mover los hilos de la política española para influir en las sanciones de la Unión Europea contra el régimen", se puede leer en el artículo publicado por PD América.

