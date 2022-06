"Ellos pedían ayuda y gritaban": motín termina con 51 muertos en Colombia

"Pues, por mi parte siento una tranquilidad porque sé cómo está mi esposo, pero me da mucho dolor por quienes aún no saben sobre los suyos. Yo alcancé a hablar con él sobre las 3 de la mañana y me dijo que los estaban gaseando. Además, no puedo creer que ellos mismos se hayan incendiado, es algo ilógico, sabían que se iban a quemar", expresó.