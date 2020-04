Elena y su novio se aislaron en altamar sin saber nada del coronavirus

Elena Manighetti y Ryan Osborne, residentes de Manchester, Reino Unido, decidieron hace casi tres años realizar el viaje con el que todos sueñan: dejar tu trabajo, comprar un barco y zarpar a lo desconocido olvidándote del resto del mundo, sin embargo, al volver a tener contacto con la civilización se enteraron que el mundo estaba inmerso en una contingencia que ordenaba a todos los que puedan a mantenerse encerrados en sus casos para evitar contraer el coronavirus denominado SarsCoV2.

La pareja, cruzaba el océano Atlántico desde las Islas Canarias hasta el Caribe el mes pasado mientras la covid-19 se expandía por el orbe, publica BBC Mundo. "Les dijimos a nuestros contactos en tierra que no queríamos escuchar malas noticias", recuerda Elena, cuya familia es de Lombardía, la región de Italia más afectada por el coronavirus.



Tras 25 días en altamar Manighetti y Osborne planeaban atracar en una pequeña isla del Caribe a mediados de marzo -cuando la pandemia comenzaba a expandirse de Europa a América Latina-, cuando, al recuperar señal en sus teléfonos, mientras todavía navegaban por la costa, descubrieron que las fronteras de la isla estaban cerradas y que el mundo atravesaba una pandemia de la que no habían oído nada.

"En febrero habíamos oído que había un virus en China, pero con la poca información que teníamos imaginamos que al llegar al Caribe todo habría terminado", cuenta Elena.

Por su parte, Ryan asegura que primero intentaron atracar en uno de los territorios franceses en el Caribe, fue ahí cuando descubrieron que todas las fronteras estaban cerradas y que las islas no permitían el ingreso.

En primera instancia, pensaron que se trataba de una medida preventiva por la temporada alta, sin embargo, al desviar su viaje a Granada y encontrar un área en el mar donde su señal 4G fue lo suficientemente buena como para entender lo que estaba sucediendo, comprendieron la magnitud de la situación.

"Una amiga nuestra ya estaba en San Vicente, que es donde pretendíamos dirigirnos. Nos las arreglamos para ponernos en contacto con ella 10 horas antes de llegar al muelle. Nos dijo que nos negarían la entrada ya que soy ciudadana italiana, a pesar de que no había estado en Italia en meses", cuenta Elena.

Por fortuna, la pareja había registrado el recorrido de su barco a través de la señal de GPS y al mostrar su historial de viaje ante autoridades de San Vicente pudieron verificar que no solo no habían estado en Italia en meses, sino que también estuvieron aislados durante 25 días en el mar.

Tanto a Elena como a Ryan les resultó impactante escuchar cómo la pandemia afectó la vida de sus familias. La mujer recuerda que la conversación con su padre fue la más difícil.

"Me dijo que no entrara en pánico. Me envió un perfil del New York Times de nuestra ciudad natal, lo que hizo que todo se sintiera repentinamente real. Me sorprendió", comenta Manighetti.

Lo que le causó impacto, e incluso le pareceió macabro, fue enterarse que se habían acabado los ataúdes y no quedaba espacio en el cementerio o en el crematorio para las víctimas mortales de la pandemia.

"Afortunadamente mi familia está segura en casa y estuvo encerrada durante más de seis semanas, pero personas que conocemos desde hace años han muerto", añade.

Actualmente, Elena y Ryan están a salvo en Bequia, San Vicente, pero están preocupados por cuánto tiempo podrán permanecer allí.

"No queremos dejar San Vicente por ahora, ya que no hay ningún lugar abierto. Estamos acá por el momento con el objetivo de salir antes de que comience la temporada de huracanes a principios de junio", afirma la mujer.









(diego joaquín)