Elecciones y pandemia, lo que se juega América Latina en 2021

Después de las fiestas de fin de año, América Latina retomó la "normalidad" mientras prevalece la pandemia de covid-19 e inició el 2021 con nuevas medidas para contener al coronavirus ante la escalada en el número de casos y el temor a la nueva cepa proveniente de Reino Unido. Algunas de las medidas son cuarentenas locales o para visitantes en países como Colombia, Panamá, Perú, Chile, mientras otros, como México avanzan poco a poco en la vacunación.

Para muchos países, este año se torna clave debido a los procesos electorales que se vivirán en el contexto de la pandemia. México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Bolivia celebrarán comicios este 2021; Brasil, Colombia y Costa Rica iniciarán la carrera electoral que concluirá en 2022.

La vacunación contra el coronavirus en América Latina está marcada por los desequilibrios económicos, la cuestionada capacidad de gestión de algunos Gobiernos y las vapuleadas políticas de salud que han agudizado la ya reinante desigualdad entre pobres y ricos y amenazan con dejar sin inmunizar a una parte importante de la población.

Al mirar el continente en su conjunto, la diferencia es profunda entre los casos de Canadá, que puede vacunar cinco veces a su población, y de Estados Unidos, que tiene recursos para hacerlo 1,7 veces, frente a algunas naciones de América Latina que no lograrán cubrir ni a la mitad de sus habitantes con recursos propios.

Así, por ejemplo, del lado de Latinoamérica, que reporta unos 17 millones de contagios y 539 mil decesos por la covid-19, México se ubica a la cabeza en las campañas de inmunización, emprendidas solo hasta el momento por cuatro países.

El Banco Mundial augura que la economía de la región región crecerá un 3.7% en 2021, después de la caída del 6.9% en 2020 por la pandemia de la covid, aunque enfrenta importantes riesgos derivados del enorme endeudamiento y una posible reavivación de tensiones sociales por el alza en la pobreza. Este es el reto al que se enfrentarán los nuevos gobiernos.



MÉXICO

El país tendrá el 6 de junio comicios federales, estatales y locales. Este 2021 se renovarán en el país más de 21 mil cargos de elección popular. A nivel federal la Cámara de Diputados conformada por 500 legisladores; a nivel local destaca la elección de 15 gubernaturas, así como la renovación de 30 congresos locales, además habrá elecciones para elegir a las autoridades de los ayuntamientos, regidurías y sindicaturas, así como de juntas municipales.

La oposición buscará quitar la mayoría en el Congreso al partido que impulsó a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial en 2018, Morena, por lo que los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), han creado una alianza.

Morena, por su parte se agrupará en las boletas con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

Los comicios de 2021 se tornan históricos por el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de equidad de México, por lo que los partidos políticos deberán postular al menos a 7 mujeres cada uno, para las 15 gubernaturas en juego.

Hasta este jueves 14, en México se han vacunado 329,983 personas que forman parte del personal médico.

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el aumento en las vacunas a los sanitarios y confió las 436.800 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que llegaron el pasado martes, se terminarán el fin de semana, para que la próxima semana se reciba otra cantidad similar.

México busca vacunar a su casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y que culminaría en marzo de 2022, con una inversión de 32,000 millones de pesos (unos 1,600 millones de dólares).

En la primera etapa pretende vacunar al personal de salud y en la segunda a unos 15 millones de personas de la tercera edad, hasta marzo de este año.

HONDURAS



El país centroamericano celebrará el próximo 14 de marzo elecciones primarias y generales, sin embargo se prevé que se repitan las características del proceso de 2017, cuando la debilidad de las instituciones electorales quedó en evidencia, de acuerdo con el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas). En esas elecciones fue reelegido el actual gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, aún cuando la Constitución no lo permite bajo ninguna modalidad.

Una interpretación del sistema judicial, en el que tampoco tienen confianza los hondureños, le dio luz verde a Hernández para que pudiera reelegirse, en unas elecciones en las que, según la oposición, además, hubo "fraude".

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, asegura que "los órganos electorales no tienen la confianza de la gente", quien "tampoco tiene confianza en los mismos partidos políticos".

Los comicios primarios solamente celebrarán los tres partidos mayoritarios. A saber, el Nacional, en el poder; Libertad y Refundación, primera fuerza de oposición, y Liberal, segundo con más asientos en el Parlamento.

Los comicios generales se celebrarán en noviembre del 2021. Los dos procesos serán marcados por las desgracias que Honduras sufrió en 2020 y que repercutirán también en 2021: la pandemia de covid-19 que lleva diez meses, y las tormentas tropicales Eta e Iota, de noviembre pasado, lo que para la sociologá representa un riesgo de que no se vean los problemas de fondo, como la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, entre otros.

Al asegurar que será su último año en el poder, Juan Orlando Hernández señaló que 2021 es un año especial, diferente, que marcará la conmemoración del bicentenario de Honduras de su independencia de la Corona española, y que tal como hace 200 años, "tenemos una hoja en blanco frente a nosotros, para construir unidos el país que deseamos".

Añadió que de las crisis, como las causadas por la covid-19 y las tormentas Eta e Iota, nacen las oportunidades.

Honduras tendrá acceso a 9.4 millones de dosis de vacuna contra la covid-19 para inmunizar al 81% de la población a la que se le aplicará, dijo este martes 12 de enero la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Berenice Molina.

El país centroamericano tiene "garantizado el acceso a la vacuna" para el 20% de la población a través de COVAX Facility, y otro 20% mediante una compra con "fondos rotatorios", lo que representa más de ocho millones de dosis de vacuna, explicó la funcionaria, en un comunicado de prensa divulgado por la Presidencia en Tegucigalpa.

NICARAGUA



En las elecciones generales previstas el próximo 7 de noviembre se buscará sacar del poder a Daniel Ortega, quien sumará 15 años como presidente del país sudamericano y buscará este 2021 su tercera reelección consecutiva.

La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, pidió el 4 de enero, en su primer discurso de 2021, que "el pasado sea pasado". "Con odio nunca más, procurar que el pasado sea pasado, y el presente y el futuro vayamos construyéndolo de la mano de Dios, con luz y cariño", dijo Murillo, a quien la oposición y países como Estados Unidos acusan de "serias violaciones contra los derechos humanos".

El periodista nicaragüense Miguel Mora, que estuvo en prisión en el marco de unas manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, anunció el lunes de esta semana que aspirará a la Presidencia de Nicaragua. El fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, dijo que ha sido postulado para ser candidato por el Partido Restauración Democrática (PRD), que fue la cuarta fuerza política en las últimas elecciones nacionales.

El economista Juan Sebastián Chamorro García, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), renunció a su cargo de director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por Justicia y la Democracia para dedicar tiempo a sus aspiraciones a la Presidencia.

Daniel Ortega, por su parte, dijo este 11 de enero que su Gobierno espera alcanzar un "gran acuerdo nacional" después de las elecciones. En un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión con motivo de sus 14 años consecutivos en el poder, Ortega dijo que están trabajando "para que después de las elecciones generales de este año se pueda instalar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional".

Este martes, no obstante, dirigentes opositores nicaragüenses expresaron este martes su preocupación sobre la transparencia de las elecciones generales, luego de que el presidente del país diera como un hecho su triunfo en esos comicios.

Este miércoles 13, un partido y un movimiento opositor de Nicaragua acordaron este miércoles iniciar un trabajo conjunto para construir una gran alianza con el fin de enfrentar a Ortega.

El Gobierno de Nicaragua aseguró este miércoles la compra de 7.4 millones de dosis de vacunas para combatir la covid-19, con el objetivo de aplicar en una primera fase al 55% de la población nicaragüense, estimada en 6.5 millones de habitantes.

"Con la financiación que se ha recibido para la compra de estas vacunas, a través de los distintos mecanismos, estaríamos en capacidad de proteger a 3 millones 731 mil 900 personas, es decir, en el primer momento, al 55 % de la población", dijo la vicepresidenta Murillo.

EL SALVADOR



El próximo 28 de febrero en el país renovarán 84 escaños de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los Concejos Municipales de los 262 municipios en los que se encuentra dividido el territorio nacional.

La Fiscalía General de la República de El Salvador aseguró que garantizará que las elecciones sean democráticas y para ello la institución será "implacable en la aplicación de la ley" para "los que quieran cometer algún tipo de delito electoral", dijo este miércoles el fiscal general, Raúl Melara, titular de la FGR.

Diversos analistas políticos han señalado que esta campaña electoral será la más confrontativa por la relación tensa que el presidente Nayib Bukele mantiene con los demás órganos del Estado, en especial con la Asamblea Legislativa, ya que esta situación puede ser retomada por los candidatos del partido de Bukele.

De acuerdo con encuestas recientes, el partido Nuevas Ideas (NI, derecha), fundado por un movimiento de Bukele y dirigido por un primo suyo, puede que sea la formación más votada.

Las elecciones del 28 de febrero serán las décimas legislativas y municipales desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, que marcaron el fin de la guerra civil que El Salvador vivió desde 1980 y que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

El Gobierno de El Salvador le apuesta a la "inmunidad de rebaño" para enfrentar la pandemia de la covid-19, que se ha cobrado la vida de 1,373 personas, pero hasta el momento las autoridades no tienen una fecha para la llegada de la vacuna.

El titular del Ministro de Salud (Minsal), Francisco Alabi, señaló el martes 5 de enero en una entrevista televisiva que "la estrategia de la vacunación no se enmarca en qué vacuna se obtenga o cuándo se va obtener la vacuna, la estrategia no es la llegada de la vacuna, sino que la estrategia es la vacunación de la población para obtener una inmunidad de rebaño".

El pasado día 11, el país centroamericano registró un aumento en la asistencia de servicios de salud a consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2, cuyos casos diarios han ido al alza en la última semana. De acuerdo con el ministro de Salud, se debe mucho a lo que sucedió en las últimas semanas de diciembre, ese incremento de la aglomeraciones y la constante exposición", de las personas durante festividades por Navidad y Año Nuevo.

CHILE



En los comicios, que tendrán lugar el próximo 11 de abril, se elegirán a los candidatos que formarán parte de la Convención Constituyente, un organismo integrado por 155 miembros que se encargarán de redactar la nueva Constitución chilena.

Con un 78.2 % de los votos, Chile decidió en un histórico plebiscito el pasado octubre reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y criticada por gran parte de la sociedad por promover la privatización de servicios básicos.

En el referéndum, los chilenos también decidieron por un 78.9 % de los votos que el organismo que redactará la nueva Carta Magna sea una convención constitucional, integrada por 155 miembros y con paridad de género, algo inédito en el mundo.

La coalición oficialista que gobierna en Chile, encabezada por Sebastián Piñera, anunció el pasado viernes que se presentará en una lista única con el grupo de ultraderecha Partido Radical (PR) en los comicios constituyentes que se celebrarán en abril, según Renovación Nacional (RN), una de las formaciones del grupo.

En la lista oficialista concurrirán 13 candidatos, por 11 distritos, del ultraconservador Partido Republicano, que actualmente no tiene representación parlamentaria pero sí está muy presente en la realidad política del país.

Este lunes 11, Cerca de 4 mil candidatos ya se inscribieron para las históricas elecciones constituyentes. Entre los aspirantes a constituyentes hay abogados, pensionistas, sindicalistas, feministas, artistas y activistas, así como militantes de partidos tradicionales y antiguos dirigentes, como varios exministros de Piñera que renunciaron recientemente a sus cargos.

Luego de las elecciones Constituyentes, el 21 de noviembre, Chile irá a las urnas para elegir al nuevo presidente, que sucederá a Sebastián Piñera.

En la carrera presidencial, suenan los nombres de Mario Desbordes, exministro de Defensa que iría por el actual partido en el poder, Revolución Nacional; Joaquín Lavín, excandidato a la presidencia en 1999 y actual alcalde de la comuna de Las Condes, en la capital Santiago, suena como el favorito por parte de la Unión Democrática Independiente (UDI); Evelyn Matthei, hija de un general integrante de la junta nacional de gobierno de la dictadura chilena, excandidata a la presidencia (perdió contra Michelle Bachelet) y actual alcaldesa de Providencia, se autoproclamó como candidata por parte del UDI; Sebastián Sichel, considera parte de una nueva camada de políticos chilenos, es militante del partido Ciudadanos, fracción fundada por el exministro de Hacienda del gobierno de Bachelet, Andrés Vasco, con Piñera fungió como ministro de Desarrollo y Previsión Social pero luego de un ajuste de gabinete, se convirtió en gerente del Banco Estado.

Otros de los nombres que suenan es el de Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta de la capital chilena y militante del Partido Comunista (PC), en diciembre, el Frente Amplio anunció una alianza con el PC; Pamela Jiles, periodista de profesión que se convirtió en diputada en las elecciones de 2017, es militante del Partido Humanista (PH); Francisco Vidal, fue ministro de Defensa del ex Presidente Ricardo Lagos y vocero de Gobierno durante el mandato de Bachelet; Heraldo Muñoz, ex canciller y actual presidente del Partido por la Democracia (PPD), aunque no aparece en las encuestas, hizo su anuncio como "disponible" para ser candidato a la presidencia.

Piñera, anunció este jueves que el país recibirá dos cargamentos más de 90 mil dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la covid-19 en lo que resta del mes de enero y 170,000 dosis semanales durante el mes de febrero; mientras el gobierno analiza decretar cuarentena total en la Región Metropolitana, a la que pertenece la capital luego de que Chile sumara este viernes 4,471 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, una cifra que no se registraba desde finales de junio cuando el país estuvo al borde del colapso sanitario.

PERÚ

Las elecciones están convocadas para el domingo 11 de abril con más de 25 millones de peruanos citados a las urnas para elegir para el periodo 2021-2026 al nuevo presidente y sus dos vicepresidentes, a los 130 congresistas y a cinco parlamentarios andinos.

El nuevo presidente, que asumirá el poder el 28 de julio de 2021, día en el que Perú celebrará el bicentenario de su independencia, tendrá como principal desafío consolidar el combate contra la pandemia de la covid-19 y la distribución masiva de vacunas.

Pese a que está previsto que en las próximas semanas lleguen al país las primeras vacunas procedentes del laboratorio chino Sinopharm, la aplicación masiva no se dará hasta que lleguen lotes más grandes de dosis, lo que no se espera hasta la segunda mitad de 2021.

Perú sumó este martes 2.881 casos y otros 64 fallecidos por la covid-19, lo que elevó a 1 millón 40 mil 231 el total de infectados y a 38 mil 399 los decesos, en el día que las autoridades admitieron que el país ya afronta una segunda ola de la pandemia.

La campaña hacia los comicios generales de abril próximo en Perú comienza a calentar en un ambiente condicionado por las restricciones por la pandemia, el rechazo a la clase política y la poca expectativa ante las propuestas que se lanzarán en el año del bicentenario de la independencia nacional.

El ministro del Interior, José Elice, aseguró que la Policía está preparada para intervenir en cualquier evento e imponer multas, aunque dijo que espera que los partidos se comprometan a respetar las reglas contra la pandemia.

Tras presentarse estas críticas y advertencias, candidatos como Keiko Fujimori suspendieron sus concentraciones públicas, algo que, definitivamente, "no ayudará" a que difundan sus propuestas por la menor "exposición en la calle", según dijo Dargent.

Precisamente, la amenaza de la pandemia se hizo palpable este martes, cuando se conoció que el candidato a la presidencia por el partido izquierdista Perú Libre, Pedro Castillo, suspendió sus actividades tras dar positivo a la covid-19 y ahora tendrá que cumplir con el aislamiento obligatorio.

En total son 13 los candidatos que ya están inscritos para ser el nuevo presidente de Perú tras haber sido distintas objeciones e impugnaciones en el procedimiento llevado a cabo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre ellos están el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), del Partido Nacionalista Peruano (PNP); Keiko Fujimori, del partido fujimorista Fuerza Popular; Verónika Mendoza, de la alianza de izquierdas Juntos Por el Perú; Julio Guzmán, del centrista Partido Morado; y Yohny Lescano, del también centrista Acción Popular.

El líder sindical Pedro Castillo es desde este martes el primer candidato de las próximas elecciones presidenciales de Perú contagiado con el coronavirus SARS-CoV-2, justo después de que se cuestionasen en el país las pocas precauciones frente al coronavirus de algunos postulantes en sus primeros actos de campaña.

ARGENTINA

El 24 de octubre de este 2021 Argentina renovará 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 curules del Senado de la Nación, en representación de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

El dilema al que se enfrenta la nación gobernada por Alberto Fernández, del Frente de Todos, está en la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se elegirán los candidatos que aparecerán en las urnas en octubre, debido a la pandemia de covid-19.

Expertos estiman que el partido Juntos por el Cambio arriesga más bancas que el FdTy es posible que la fracción en el poder tome más distancia del bloque opositor.

Al prevér unas elecciones polarizadas, podría ser que el 90% de los votos vayan para las dos grandes fuerzas y los partidos chicos no tengan protagonismo.

Para que el oficialismo se consolide, será indispensable que se afronte la situación económica: precios de bienes básicos, vivienda, políticas sociales y la reactivación económica ante la crisis previa y la derivada de la pandemia.

Argentina administró hasta este viernes 15 un total de 200 mil 759 dosis de las vacunas contra la covid-19 compradas a Rusia, las Sputnik V, unos números que corresponden a las veinticuatro jurisdicciones del país suramericano, según anunciaron fuentes oficiales.

En su intervención durante el reporte matutino de casos de coronavirus, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, recordó que esta primera etapa de vacunación, que arrancó a finales de diciembre, está compuesta por un total 300 mil dosis destinadas al personal de la salud entre los 18 y los 59 años.

ECUADOR



Más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas el 7 de febrero para elegir a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea y cinco representantes del Parlamento Andino.

Ese día la ciudadanía ecuatoriana deberá registrar su voto en cuatro papeletas: una de color lila para el binomio presidencial; una de color celeste para asambleístas nacionales; una gris para los parlamentarios andinos; y una de color amarillo para asambleistas provinciales o de color rojo para asambleístas por el exterior, dependiendo de la circunscripción electoral.

Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) descubrió este miércoles un error en las papeletas electorales, por lo que ahora estudia las posibilidades de corrección.

El error de impresión se produjo en la candidatura presidencial de Pedro José Freile, del movimiento Amigo, a quien le han atribuido el logo de MEJOR EC, una designación política que nunca llegó a utilizar.

Hasta ahora se han impreso más de seis millones de papeletas de las candidaturas presidenciales, aunque no se ha precisado si el error aparece en todas ellas.

Por el momento, se desconoce si el Instituto volverá a reimprimir todas las papeletas afectadas, pero el problema está siendo estudiado por el CNE.

Ximena Peña, elegida por la formación Alianza País, que encabezaron los últimos mandatarios de la nación y que ahora busca desmarcarse de personalismos y virajes políticos, se dijo "Ni correísta, ni morenista", sino progresista. Peña es la única candidata a la Presidencia de Ecuador.

Cuencana de 43 años, asambleísta por el movimiento izquierdista que ha guiado los destinos del país desde 2007, Peña se presenta en la sede de la Avenida de los Shyris de Quito, desde cuya azotea Rafael Correa solía arengar a sus acólitos, como propuesta alternativa a lo ya conocido.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este miércoles que su país recibirá la próxima semana un primer cargamento de 86,000 vacunas contra la covid-19, y no de 50 mil como estaba previsto en un principio.

Ecuador tenía previsto recibir este 18 de enero el primer lote de vacunas adquiridas a Pfizer, 50 mil de dos millones, con las que piensa iniciar el proceso de vacunación.

Moreno también anunció que les había hecho el pedido de que "no sean únicamente dos millones de vacunas las que nos proporcionen en la segunda etapa (..) sino que nos proporcionen cuatro millones".

La segunda etapa de vacunación debe comenzar a finales de marzo, después del programa piloto con las primeras 86 mil dosis, que serán aplicadas al personal que está en la primera línea de combate de la enfermedad.

Ecuador sumó este miércoles 1,748 casos nuevos de la covid-19 con respecto al día anterior, llegando a 224,315 acumulados de la enfermedad, en tanto que los fallecimientos se incrementaron en 33 y subieron a 14,229, informó el Ministerio de Salud Pública.

BOLIVIA





En el proceso que se celebrará el próximo 7 de marzo se busca elegir a nueve gobernadores y 339 alcaldes, además de legisladores departamentales y concejales.

Las organizaciones políticas que participarán en las elecciones subnacionales registraron alrededor de 20 mil candidaturas para unos 5 mil cargos públicos, según información del tribunal electoral.

Al margen de la jornada electoral del 7 de marzo, queda abierta la posibilidad de una segunda vuelta en el caso de las candidaturas a gobernaciones donde no se obtenga el porcentaje de votación establecido en las normas para declarar un ganador.

Bolivia, con más de once millones de habitantes, atraviesa por lo que muchos consideran una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus con casi 2 mil casos por día, algo que no se producía desde julio y agosto del año pasado.

El organismo electoral boliviano no ve como opción una postergación de los comicios subnacionales a pesar de la inminente segunda ola de la pandemia de la covid-19 en el país.

Entre las medidas que prevé aplicar el TSE para el día de la elección están la habilitación de más recintos electorales, la ampliación del horario de votación y su segmentación por edades, así como el sorteo de jurados electorales menores de 50 años, explicó.

Estas medidas fueron aplicadas el año pasado en los comicios generales, que convocaron a más de 7.3 millones de votantes y finalmente registraron una participación del 88 por ciento sin que eso incida en la estadística general de los contagios.

Bolivia aseguró este miércoles la compra de cinco millones de dosis de la vacuna Oxford y AstraZeneca mediante un contrato firmado con la compañía farmacéutica Serum de la India con lo que se busca llegar al cien por ciento de "población vacunable" en el país.

Durante el acto en el edificio de Gobierno en La Paz, el presidente boliviano, Luis Arce, detalló que estas vacunas "van a estar recién para el mes de abril", con una primera entrega de un millón de dosis, "hasta llegar a completar los 5 millones" progresivamente.

El lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford se sumará a las 5.2 millones de dosis de la rusa Sputnik V que ha adquirido el Gobierno de Bolivia para así "alcanzar al 100 por ciento de la población vacunable", dijo el jefe de Estado.

BRASIL



En octubre del 2022 el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro buscará la reelección, para lo que las elecciones municipales pasadas pueden ser un referente para lo que pase el próximo año. En noviembre pasado, Sao Paulo y Rio de Janeiro celebraron una segunda vuelta de los comicios.

La victoria de Bolsonaro, llamado el "Trump brasileño", coronó en 2018 el avance de una ola ultraconservadora en el país sudamericano, la cual que pareció debilitarse en la primera vuelta del 15 de noviembre, donde solo dos de los trece candidatos a alcalde afines al mandatario fueron elegidos, de acuerdo con información de la AFP.

Expertos auguran que la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos no deja a Bolsonaro en su mejor momento de cara a 2022.



El Gobierno brasileño iniciará su campaña de vacunación contra la covid-19 el próximo miércoles, según comunicó el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, en una reunión que tuvo este jueves con cerca de 130 alcaldes para discutir detalles de la inmunización.

Se trata de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac y de la desarrollada conjuntamente por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

De las 354 millones de dosis de vacunas anticovid que el Ministerio de Salud tiene confirmadas para este año, 212,4 millones son del producto de AstraZeneca y otros 100 millones de Sinovac.

Rusia anunció la semana pasada que suministrará este año a Brasil 150 millones de dosis de Sputnik V, de ellos 10 millones en el primer trimestre del año.

Brasil, que ya ha comenzado la producción de la vacuna rusa en su territorio, también se propone solicitar esta misma semana la autorización para el uso urgente de Sputnik V con el fin de vacunar a su población.

Pazuello admitió este jueves 14 el "colapso" por el que pasa la salud pública en el estado de Amazonas (norte), principalmente en Manaos, la capital regional, como consecuencia del recrudecimiento en esa región de la pandemia del coronavirus.

COLOMBIA



El 19 de junio del 2022 se renovará la presidencia de Colombia, actualmente ocupada por Iván Duque, del partido Centro Democrático.

Una encuesta realizada por la firma Invamer da cuenta de que hay dos grupos de electores grandes. "El de la derecha, que se iría en las elecciones con Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Fue fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en las elecciones presidenciales de 2010 y candidato a la presidencia para el período 2018 - 2022; y un número reducido de votantes de la derecha que preferiría a Gustavo Petro, exmilitante de la extinta guerrilla M-19 y actual senador para el periodo 2018-2022, también es fundador del movimiento político Colombia Humana y compitió por la presidencia de Colombia en 2010 y 2018.

Petro lidera la intención de voto en el grupo más grande, aseguró María José Pizarro, representante a la Cámara por la lista de los Decentes.

En la encuesta de Invamer se refleja un gran reconocimiento al senador Gustavo Petro, a quien la legisladora calificó como un "gran líder de talla nacional".

La congresista también indicó que los resultados de esa encuesta demuestran que la centro-derecha es afín a Fajardo, por lo que estos lo respaldarían en caso de que hubiera una segunda vuelta en las presidenciales de 2022.

La espera de la vacuna contra la covid-19 se ha trasladado en Colombia al campo político donde la oposición exige explicaciones al Gobierno sobre las condiciones de los contratos firmados con distintos laboratorios y especialmente de la fecha en la que comenzará la vacunación.

El Gobierno asegura que este año espera vacunar a 24 millones de un total de 35.7 millones de colombianos que, según calcula, deben recibir el suero para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Esos 35.7 millones equivalen al 70 % de la población nacional y de ese grupo están excluidos los menores de 16 años, gestantes y personas que ya fueron contagiadas, con lo cual la cifra definitiva de candidatos a la inmunización es de 34 millones 234 mil 649 personas.

El pasado 18 de diciembre el presidente Iván Duque anunció los primeros acuerdos para adquirir 10 millones de dosis de Pfizer y 10 millones de AstraZeneca, a los cuales les siguieron otros con Janssen y mediante el mecanismo Covax.

COSTA RICA



El 6 de febrero de 2022 se llevarán a cabo comicios presidenciales en Costa Rica por el fin del mandato de Carlos Alvarado Quesada. Las elecciones se realizarán al margen del elevado déficit fiscal, el peso de la deuda y la amenaza de recortes millonarios y nuevos impuestos, así como de estragos provocados por la pandemia de covid-19.

Pese a que falta poco más de un año, aspirantes presidenciales de varios partidos ya se encuentran activos en redes y hacen reuniones con su dirigencia o buscan espacios en medios de comunicación, de acuerdo con el diario La República.

El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho ya varios anuncios en las últimas semanas sobre el proceso electoral, como el que los bonos de la deuda política pagarán renta.

El Partido Liberación Nacional, por su parte, es el más activo de todos. Al menos habría posicionado a cinco aspirantes presidenciales, entre quienes están el excandidato Antonio Álvarez, el diputado Carlos Ricardo Benavides, el expresidente José María Figueres, el analista Claudio Alpízar y Fernando Zamora, exsecretario general de la agrupación.

En diciembre pasado inició un período de sesiones extraordinarias en el Congreso que se extenderá por ocho meses, en donde el presidente Carlos Alvarado define la agenda de debate de los diputados. Con el ciclo electoral y la falta de rumbo del actual gobierno, haría que Costa Rica llegue a las elecciones 2022 con un país quebrado, declaró Carmen Chan, jefa del partido Nueva República.