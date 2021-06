Elecciones en Perú: el país se debate entre dos extremos de la política

Este próximo domingo, Perú elegirá a su próximo presidente en momentos en los que el país sigue sufriendo los efectos de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, no será solo la crisis sanitaria la que cause inseguridad en los próximos meses, sino también los resultados de esta contienda electoral entre candidatos populistas que representan extremos opuestos en la política, según lo explica el medio Associated Press (AP).

Por un lado, está la ex legisladora derechista Keiko Fujimori. Por el otro, el izquierdista Pedro Castillo. Ambos se enfrentaron en la primera ronda de las elecciones, una de las más intensas que ha habido recientemente, y obtuvieron el pase a esta segunda vuelta.

Con ideologías que se enfrentan, ambos candidatos tendrán problemas llegando al poder. Castillo se toparía con una élite empresarial que no confía en él, además de con un Congreso en el que no tendría la mayoría. Fujimori, quien ha recibido constantes muestras de rechazo en los últimos años, debería hacer frente a la oposición en la calle.

De igual manera, enfrentarán distintas consecuencias si pierden las elecciones. Castillo simplemente volvería a dar clases en su aldea natal. Sin embargo, Fujimori debería defenderse en tribunales para evitar la posibilidad de 30 años en la cárcel, ya que enfrenta una acusación fiscal por supuestamente liderar un grupo que lavó millones de dólares, ligado a la constructora Odebrecht.





LA HISTORIA FAMILIAR DE FUJIMORI

Los críticos de Fujimori recuerdan que es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien ocupó el cargo entre los años 1990 y 2000 y actualmente cumple 25 años de cárcel.

El exmandatario fue sentenciado por tres cargos de corrupción. Además, se le señala como autor intelectual en asesinatos cometidos por un grupo militar, entre otros asuntos.

Keiko Fujimori ha dicho que, de llegar a la presidencia, indultará a su padre. Esta idea es controversial y es rechazada por sus opositores.





EL "COMUNISMO" DE CASTILLO

Ciertas medidas que busca Castillo han preocupado a varios empresarios. Además, su propuesta principal busca convocar a una asamblea con el objetivo de reescribir la Constitución.

Por razones como estas, Fujimori acusa a Castillo de ser un comunista y afirma que el candidato busca convertir al país en una nueva versión de Venezuela.

Además, insinúa sin pruebas que Castillo tiene nexos con los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, que estuvo activo en Perú entre los años 1980 y 2000 y causó la muerte de miles de personas.





PROMESAS ANTE LA PANDEMIA

Tanto Castillo como Fujimori han prometido aliviar la crisis causada por la covid en el país, que ha traído pobreza a miles de familias.

Castillo afirma que cobrará deudas a grupos empresariales, que hasta la fecha suman más de dos mil 400 millones de dólares. También ha dicho que renegociará contratos con compañías internacionales que extraen productos como gas, petróleo y minerales para obtener más ingresos estatales.

Fujimori ha propuesto repartir un porcentaje de un impuesto por la extracción de estos mismos productos a quienes vivan en los alrededores de estas zonas. También busca entregar bonos a las familias que hayan perdido a algún miembro por la covid, equivalentes a unos dos mil 500 dólares.





