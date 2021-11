Elecciones en EU exponen debilidades del Partido Demócrata

A menos de un año de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, su partido ya está en problemas. Esto fue evidenciado por la gran pérdida que sufrieron los demócratas en las elecciones de Virginia y por la reñida contienda que aún disputan en Nueva Jersey.

Estos comicios, particularmente en Virginia, fueron vistos por ambos partidos políticos como un medidor de la situación actual en el país. Es el primer indicador de este tipo desde la victoria de Biden en 2020, y llega poco antes de las elecciones legislativas de medio término que se llevarán a cabo el próximo año.

Y el resultado no es favorecedor para los demócratas.

LOS RESULTADOS

Este martes, millones de estadounidenses salieron a votar para elegir a sus nuevos gobernadores y alcaldes. Cuatro de estas elecciones son consideradas clave: para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, para alcalde en Nueva York y un referéndum en Minnesota que buscaba reformar la Policía de su capital.

El Partido Demócrata logró que su candidato para liderar la ciudad de Nueva York, Eric Adams, venciera al republicano Curtis Sliwa y alcanzara la victoria.

Sin embargo, sufrió un duro golpe al no conseguir que Terry McAuliffe quedara como el próximo gobernador de Virginia y perdiera, por un estrecho margen, contra el republicano Glenn Youngkin.

En las elecciones de 2020, Biden ganó el estado por 10 puntos porcentuales.

A esto se le suma una reñida elección en Nueva Jersey que tomó a todos por sorpresa, ya que se esperaba que el demócrata Philip Murphy derrotara al republicano Jack Ciattarelli y conservara su puesto fácilmente. Éste no ha sido el caso; según el diario The New York Times, la diferencia entre los candidatos es menor a un punto porcentual con el 89% de los votos contados.

Además, los demócratas recibieron malas noticias en Minnesota. Los votantes de Minneapolis, ciudad en la que George Floyd fue asesinado hace aproximadamente año y medio, rechazaron una medida progresista que buscaba sustituir el Departamento de Policía por un Departamento de Seguridad Pública.

LO QUE SIGNIFICA PARA EL PARTIDO

Aunque las elecciones de este tipo no predicen exactamente el futuro de un partido, la situación sigue siendo alarmante. En la semana anterior a las elecciones, los votantes de Virginia desaprobaban el trabajo de Biden en un 53% frente al 46%, según una encuesta del diario The Washington Post.

¿Qué cambió en estos meses de gobierno?

Los demócratas rompieron récords de participación en las elecciones presidenciales debido a que los votantes buscaban quitar al expresidente Donald Trump del poder, según argumenta The New York Times. Sin embargo, las limitaciones de esta política de resistencia quedaron evidenciadas tras estas últimas elecciones.

A esto se le suman la falla de los demócratas en el cumplimiento de sus promesas de campaña y una pandemia que "transformó las escuelas en uno de los campos de batalla políticos más divisivos del país", debido a los desacuerdos sobre las restricciones sanitarias y a los mandatos de cubrebocas y vacunas.

Además, están los actuales enfrentamientos entre las alas progresista y moderada del Partido Demócrata, que han complicado la aprobación de varios planes de la agenda de Biden, como el de infraestructura y el social.

ACV